Oppo Find X7 Pro verschijnt op foto: gigantisch camera-eiland

Camera-eilanden; ze worden bij de ene smartphone nog groter dan bij het andere model. Oppo komt nu in het nieuws met de Oppo Find X7 Pro. En dat het nóg groter kan, bewijst de smartphone in de foto.

Oppo Find X7 Pro in foto

Oppo heeft een nieuwe smartphone in ontwikkeling voor het high-end segment. We maken alvast kennis met de Oppo Find X7 Pro. Het toestel is nu opgedoken in een uitgelekte foto. De fabrikant kiest voor een andere vorm van de cameramodule. We zien namelijk een achthoekige versie van dit eiland.

Als we kijken naar de cameramodule, dan zien we vier lenzen. Er melden geruchten dat het toestel een 50 megapixel hoofdcamera krijgt, een zogenaamde 1-inch sensor. Dit samen met 50 megapixel groothoeklens. Ook zouden er twee periscoop-telelenzen aanwezig zijn, waarmee je maximaal 6x kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. We verwachten verder de Snapdragon 8 Gen 3 chipset van Qualcomm.

Of de Oppo Find X7 Pro uitgebracht wordt in Nederland, is nog maar de vraag. De fabrikant heeft het huidige paradepaardje, de Find X6-serie niet uitgebracht in ons land.