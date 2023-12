Oppo Find X7 Pro verschijnt in real-life

Oppo werkt aan een nieuwe high-end smartphone; de Oppo Find X7 Pro. De smartphone zagen we eerder al in een glimp voorbij komen, nu zien we het toestel opnieuw. Alweer valt de gigantische cameramodule op.

Oppo Find X7 Pro in beeld

We zagen eerder al foto’s van de Find X7 Pro. Nu komt Oppo opnieuw in het nieuws met de nieuwe smartphone. De enorme cameramodule viel toen al op, dat is nu niet anders. Op de foto’s zien we de telefoon zowel van voor als van achter. Het lijkt erop dat de telefoon een 1-inch sensor krijgt van Sony. Het scherm krijgt een uitsparing voor de front-camera in het scherm en we verwachten een Snapdragon 8 Gen 3 chipset. Echter is het nog maar de vraag of de smartphone ook naar Nederland komt. De huidige Find X6 Pro is niet uitgebracht in Nederland.