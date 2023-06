Exclusief: Sony maakt waardeloos updatebeleid bekend voor nieuwe Xperia’s

We kunnen meer informatie delen over het updatebeleid van Sony. De fabrikant heeft tegenover DroidApp bevestigd welke updates er klaar staan voor de nieuwe Xperia 10 V en Xperia 1 V. En dat is niet bepaald goed nieuws.

Updatebeleid voor Sony Xperia’s

Sony heeft onlangs twee nieuwe smartphones aangekondigd. Daarbij bleef informatie over het updatebeleid onbesproken. Het is iets wat we al sinds jaar en dag terugzien bij Sony. Als er één fabrikant is die zich nauwelijks tot niet uitlaat over updates, dan is het de Japanse fabrikant wel. Jammer, want verschillende merken zoals Samsung en OnePlus, maken hierin echt meters.

We hebben Sony benaderd over het updatebeleid voor de toestellen die dit jaar uitgebracht worden. Om specifiek te zijn; de Sony Xperia 10 V en de Sony Xperia 1 V. Beide toestellen zullen opvallend genoeg hetzelfde updatebeleid krijgen. Interessant, aangezien er nogal een prijsverschil zit tussen de twee modellen. Voor 449 euro heb je de Xperia 10 V in huis, terwijl de Xperia 1 V voor 1399 euro verkocht wordt.

Beide smartphones kunnen voor een periode van drie jaar rekenen op beveiligingsupdates. Sony belooft twee Android-upgrades. Dit betekent dat alleen de update naar Android 14 en Android 15 in de pijplijn zitten. Later dit jaar verwachten we nog de Sony Xperia 5 V en we verwachten dat hiervoor hetzelfde updatebeleid gehanteerd zal worden.

Een zeer mager updatebeleid, gezien de prijs van met name de Xperia 1 V. Wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld Samsung, valt Sony helemaal in het niet. De Samsung Galaxy A54 die zelfs inmiddels nog goedkoper is dan de Xperia 10 V, krijgt vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.

Sony Xperia 1 V Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1399,00 euro