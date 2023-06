Sony WF-1000XM5 earbuds duiken op: zijn kleiner, lichter en beter

Sony komt binnenkort met een nieuwe generatie earbuds. De eerste berichten over de Sony WF-1000XM5 zijn nu opgedoken. Dankzij foto’s en de eerste informatie krijgen we een beter beeld van wat Sony met de nieuwe generatie van plan is.

Sony WF-1000XM5 uitgelekt

Sony is breed actief in het audiosegment. Het merk staat garant voor headsets en oordopjes van hoge kwaliteit. Dat je hier lang niet altijd de hoofdprijs voor hoeft te betalen, bewees het merk in de Sony WF-C700N review. Voor de twee jaar geleden uitgebrachte high-end earbuds, de WF-1000XM4 wordt nu gewerkt aan een opvolger met de minder verrassende naam Sony WF-1000XM5. Sony heeft voor de earbuds een aantal verbeteringen klaarstaan.

In ieder geval zal de nieuwe generatie lichter zijn van gewicht. Dit zal bij het nieuwe model 5,9 gram zijn, waar dit bij de huidige generatie nog 7,3 gram is. Danzkij een kleiner en lichter ontwerp moeten de earbuds nog comfortabeler zijn. Volgens de berichten bedraagt de totale accuduur inclusief de case 24 uur. Dit is gelijk aan dat van de huidige set. De Sony WF-1000XM5 kan echter wel sneller opgeladen worden dankzij de ondersteuning voor snelladen. Met drie minuten laden in de case kunnen ze weer een uur mee. Dit is op dit moment vijf minuten. Je kunt de case zowel draadloos als via USB-C opladen.

Volgens de berichten krijgt de Sony WF-1000XM5 ook verbeterde spraakopname en komen ze direct uit de verpakking met multi-point connectiviteit. Bij de XM4 werd dit op een later moment toegevoegd via een update. De earbuds zullen uitgebracht worden in het zilver en zwart. Wanneer Sony het nieuwe model precies aan wil kondigen is niet bekend. De huidige generatie werd in juni 2021 getoond. De prijs lag toen rond de 280 euro. We verwachten dat de XM5 ongeveer rond de 300 euro de deur uit zal gaan.