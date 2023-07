Sony lanceert vernieuwde WF-1000XM5 in-ear oordopjes “For the Music”

Sony heeft haar productlijn uitgebreid met de opvolger van de XM4, de Sony WF-1000XM5 in-ear oordopjes met noise cancelling. Deze oordopjes beloven een superieure audiokwaliteit in het hogere segment.

WF-1000XM5 For the music

Sony heeft een opvolger uitgebracht voor de Sony WF-1000XM4 in-ear oordopjes die we in 2021 hebben gereviewd. Als we Sony mogen geloven dan biedt de Sony WF-1000XM5 betere geluidskwaliteit, verbeterde noise cancelling en een verbeterde gesprekskwaliteit. Zo is de noise cancelling functie voorzien van geavanceerde technologie en zijn er op elk oordopje nu drie microfoons te vinden waarvan twee feedback microfoons. Samen met een geïntegreerde processor zorgen deze microfoons ervoor om in elke omgevingen een zo nauwkeurige noise cancelling kwaliteit te bieden.

Voor de weergave van het geluid heeft Sony een aantal nieuwe technieken in deze oordopjes gestopt. De Dynamic Driver X zorgt bijvoorbeeld voor een rijkere weergave van het hoog en een diep basgeluid zonder al te veel vervormingen. De XM5 heeft 24-bit audioverwerking en de oordoptips zijn gemaakt van een speciaal schuimmateriaal voor meer draagcomfort. Natuurlijk ondersteunt ook de XM5 de LDAC codec en zijn ze voorzien van 360 Reality Audio.

Naast muziek kan je ook met deze in-ear gesprekken voeren, hiervoor heeft Sony de geluidskwaliteit verbeterd en een AI model losgelaten op de verwerking van je stem. Ook kan de XM5 windruis onderdrukken. De oortjes zijn voorzien van allerlei handigheidjes zo geeft het audiomeldingen voor notificaties, ruimtelijke geluidstechnologie, adaptieve geluidsbesturing en Speak-to-Chat. Je kunt verder meerdere apparaten verbinden dankzij Multipoint Connect.

Qua design valt vooral op dat de oortjes 25 procent kleiner en circa 20% lichter zijn dan de voorganger, de WF-1000XM4. Op de batterij moet je circa 12 uur non-stop kunnen luisteren en 8 uur met noise cancelling ingeschakeld. Daarnaast biedt de case extra capaciteit tot maximaal 36 uur. De oordopjes zijn IPX4 geclassificeerd en dus bestand tegen spetters en zweet.

Sony geeft aan dat de WF-1000XM5 vanaf augustus beschikbaar zal zijn en een prijskaartje van 320 euro heeft meegekregen.