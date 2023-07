Sony stopt voorlopig niet met smartphones; samenwerking met Qualcomm

Het lijkt er niet op dat Sony plannen heeft om de handdoek in de ring te gooien voor smartphones. Dit wordt duidelijk na het bekendmaken van een deal tussen de Japanse fabrikant en Qualcomm.

Sony samenwerking met Qualcomm

Qualcomm heeft bekend gemaakt dat het een samenwerking heeft gesloten met Sony. De smartphonemaker zal in de komende generaties smartphones de processoren van Qualcomm gebruiken. Het gaat om toestellen in het premium-, hoge- en middensegment. Als Sony niet afwijkt van de modellijnen die er nu zijn, dan zijn het de 1-, 5- en 10-serie. In de modellen wordt nu ook al gewerkt met Snapdragon-processoren van de Amerikaanse fabrikant.

De samenwerking geldt voor meerdere generaties, maar onbekend is wanneer de deal afloopt. Zeker is dus dat Sony de komende jaren niet zal stoppen met het uitbrengen van smartphones. Onlangs werden de Sony Xperia 10 V en Xperia 1 V aangekondigd. We waren niet over alles te spreken; zo is het updatebeleid voor de toestellen waardeloos. Vorig weekend verscheen onze uitgebreide Sony Xperia 10 V review.

Bekend is van Sony dat de verkoopaantallen lang niet altijd door het dak gaan. Om die reden heeft bijvoorbeeld LG de focus niet meer op smartphones liggen en is het daarmee gestopt. Die donkere wolken lijken weggetrokken te zijn bij Sony, waarbij de fabrikant nog altijd lijkt te geloven in de smartphonetak.

Sony Xperia 1 V Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1398,00 euro