We gaan terug naar het jaar 2008. Sony Ericsson, de ooit zo bruisende fabrikant van stijlvolle toestellen, bracht toen de Sony Ericsson G900 uit. Het zat tussen een telefoon en een smartphone in en was voorzien van Symbian S60. We bespreken het toestel vandaag in ‘De vergeten smartphone’.

Sony Ericsson G900

Sony Ericsson heeft in de voorgaande jaren genoeg toestellen uitgebracht. In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ hebben we de nodige toestellen al besproken. Denk aan de Sony Ericsson K770i, de K750i en de CyberShot C902. Vandaag is het de beurt aan de Sony Ericsson G900. Een smartphone die relatief anoniem door het leven ging, maar toch echt wat eigen key-features had. Denk bijvoorbeeld aan het design dat herkenbaar Sony Ericsson was, en ook was een stylus voor het scherm. Deze iconische mobiele telefoon bracht een heel nieuw tijdperk van communicatie en entertainment met zich mee.

Het was het jaar 2008. De wereld was nog niet helemaal overgenomen door touchscreen-telefoons en apps. Mobiele telefoons waren er om te bellen, sms’en en een paar eenvoudige spelletjes te spelen. En daar kwam de Sony Ericsson G900. Dit toestel bood namelijk de nodige mogelijkheden. Zo kon je niet alleen UMTS gebruiken, maar ook aan de slag met het toestel op WiFi en was er een FM-radio aanwezig.

Met zijn slanke en elegante ontwerp was de G900 een ware blikvanger. Het toestel was voorzien van een schitterend 2,4-inch TFT-touchscreen met een resolutie van 320 x 240 pixels. Voorop zat een camera voor videogesprekken. Eén van de meest opwindende kenmerken van de G900 was de indrukwekkende 5-megapixelcamera. In een tijdperk waarin de meeste telefoons slechts met 2 of 3 megapixels waren uitgerust, was dit absoluut een sprong vooruit.

Muziek en geheugen

De Sony Ericsson G900 bood ons de mogelijkheid om je eigen muziekcollectie overal mee naartoe te nemen. Met de geïntegreerde mediaspeler kon je je favoriete nummers beluisteren en dankzij de uitbreidbare opslagruimte had je genoeg ruimte voor al je muziek. Geheugen was standaard 160MB en kon middels een speciale Memory Stick Micro (M2) kaart uitgebreid worden met 8GB.

Het was een tijd waarin we nog geen constante behoefte hadden om online te zijn en waarin we de telefoon gebruikten om echt contact te maken met mensen, in plaats van alleen maar naar een scherm te staren. Nu, meer dan een decennium later, kijk je met weemoed terug op de Sony Ericsson G900. Het was een tijd van verandering en ontdekking, waarin een mobiele telefoon ons kon verrassen en verbazen. Daar droeg de G900 dan ook zeker aan bij.

Sony Ericsson voorzag de G900 van Symbian als besturingssysteem en bood een 950 mAh batterij die je kon verwisselen. De smartphone kon je aanschaffen in de kleuren donkerrood en donkerbruin. Het toestel werd in Nederland uitgebracht voor een bedrag van rond de 300-350 euro.



Sony Ericsson G900 samengevat in 3 punten