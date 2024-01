De vergeten smartphone: Motorola Defy uit 2010

De naam Motorola Defy gaat al een aantal jaren mee. Zo zijn recent robuuste smartphones van het bedrijf uitgebracht met deze naam. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de Motorola Defy uit 2010. Wat had dit toestel te bieden?

Motorola Defy

Motorola kwam een kleine veertien jaar geleden met een smartphone op de markt die het de naam ‘Defy’ meegaf. Deze smartphone verscheen ook in Nederland en was te herkennen aan zijn ontwerp. Ook destijds was het al een toestel dat zich robuust mocht noemen, al koos Motorola er niet voor om er een beschermingsclassificatie aan te hangen. Achterop zat een schuifknop om de achterkant los te krijgen. Wanneer dit was gebeurd, kon je bijvoorbeeld de 1540 mAh sterke accu uit het toestel halen en deze verwisselen.

De Motorola Defy was vrij compact en beschikte over een 3,7 inch TFT-scherm. Dit display had een resolutie van 854 x 480 pixels. Onder het scherm zaten vier touch-sensitive toetsen. Destijds, met eerdere Android-versies, kon je op deze manier het toestel bedienen en opties tevoorschijn halen. Dit was de multitask-toets, de home-toets, een knop om een stap terug te gaan en ook een zoekopdracht starten kon direct met één van deze toetsen.

De smartphone was vrij compact te noemen met zijn formaat 107 x 59 x 13,4 millimeter. Binnenin zat een 800 MHz sterke Ti Omap processor, bijgestaan door 512MB aan werkgeheugen. Het interne geheugen van 2GB kon uitgebreid worden met een geheugenkaart. Voor het maken van foto’s kon je de 5 megapixel camera gebruiken. Er was WiFi, Bluetooth, GPS, een Micro-USB poort en een FM-radio.

Motorola bracht de Defy uit met Android 2.1 Eclair, waarbij later een update uitgerold werd naar Android 2.2 Froyo, een nieuwere Android-versie. Over Android lag de MotoBlur interface. Hiermee werd de interface aangepast naar de wensen van Motorola. Onder andere met widgets kreeg je snel toegang tot je sociale netwerken. De widgets kon je verder personaliseren en uitbreiden met extra opties.

De Motorola Defy werd positief ontvangen door het publiek. Wel kreeg het updatebeleid kritiek, omdat de update naar Android Froyo pas uitgerold werd toen Android 2.3 al even beschikbaar was. De smartphone had aardig wat concurrenten; zoals de HTC Desire, min of meer de HTC Tattoo en de Windows Phone; de HTC 7 Trophy. Voor circa 350 euro kwam de Defy op de markt in ons land.



Motorola Defy samengevat in 3 punten