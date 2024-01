Wat is Samsung Free – en hoe gebruik je het?

Samsung levert op al haar Android-toestellen Samsung Free mee. Mogelijk heb je het al eens ontdekt. Het is de tegenhanger van Google Discover. In deze tip bespreken we Samsung Free. Wat is het, en wat kun je ermee?

Samsung Free

Samsung Free is standaard op je Samsung-smartphone of tablet geïnstalleerd. Maar wat kun je ermee, en hoe gebruik je de dienst? Dat leggen we in dit artikel uit. Samsung Free kan gezien worden als het alternatief voor Google Discover.

Deze feature krijg je te zien als je naar links veegt op het startscherm. Hier vind je nieuws dat waarschijnlijk interessant is voor jou, aan de hand van je interesses. Zoek je met Google vaak op bijvoorbeeld Spanje, dan zul je zien dat er veel berichten over Spanje in tevoorschijn komen. Of zoek je vaak naar het nieuwe model van Hyundai, dan zal dat automerk net wat vaker je nieuwsfeed van Google Discover domineren.

Wat is Samsung Free?

Terug naar Samsung Free. Want dit is eigenlijk grotendeels wel vergelijkbaar met Discover, al houdt het standaard minder rekening met je interesses. Wel kan het persoonlijk nieuws voorschotelen, op basis van wat je aantikt in de app. Je krijgt er een uitgebreid nieuwsoverzicht voorgeschoteld uit verschillende bronnen.

Scrol je verder naar beneden, dan zie je bovenin beeld verschillende categorieeën verschijnen, waaruit je kunt kiezen. Lees je graag tech, economie, mobiliteit, reizen of ander soort nieuws, dan kun je hier snel op filteren. Onderwerpen die je niet interessant vindt, kun je eenvoudig uitschakelen. Sommige nieuwsbronnen worden geopend in een Upday venster, de nieuwsdienst van Samsung die ook weer berichten voorschotelt.

Google Discover vervangen

Samsung Free kun je ook instellen als standaard app voor het linkerscherm, als vervanger voor Google Discover. Dit kun je eenvoudig doen via de volgende stappen;

Houd op het startscherm een lege plek ingedrukt

Veeg naar het meest linkerscherm

Hier kun je kiezen uit Discover, Free of om dit scherm volledig uit te schakelen

Er gingen geruchten rond dat Samsung Free hernoemd zou worden naar Samsung News, maar na al die maanden is daar nog niets van te merken. Samsung Free vind je terug op alle Samsung-toestellen met Android. Overigens vind je in de app ook nog wat spelletjes om de tijd in je pauze te doden.