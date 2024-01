Sudoku – The Clean One game: puzzelspelletje zonder poespas

Er zijn tal van Sudoku apps te vinden in de Google Play Store, en vandaag puzzelen we met de app Sudoku – The Clean One. Deze app laat zich uitnodigen door een fris ontwerp en minimale interface.

Sudoku in een frisse app

De gebruikersinterface van de app is minimaal en snel, waardoor het starten van een nieuwe Sudoku-puzzel of het hervatten van waar je gebleven was slechts één tik verwijderd is. Er zijn geen laadschermen, en als je de app verlaat, zorgt het automatische opslagsysteem ervoor dat je voortgang wordt behouden. Wel heeft de app wat advertenties om deze gratis te houden.

Een unieke feature van deze Sudoku-app is het aanpassen van kleuren met ingebouwde thema’s zodat je deze game naar eigen smaak kunt inrichten. Verder zijn er vijf moeilijkheidsgraden en worden offline je scores bijgehouden. Natuurlijk kun je je invoer gemakkelijk ongedaan maken en kan de app je assistentie geven bij het oplossen van de Sudoku puzzels.

Je vindt deze gratis game uiteraard in de Play Store en je kunt ook zonder internet gewoon door blijven puzzelen!