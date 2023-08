Pocket City 2 verschenen: mobiele Sim City game nog beter

Een nieuwe vermakelijke game is uitgebracht voor Android. Het is Pocket City 2, een upgrade van de vijf jaar geleden uitgebrachte eerste versie van het spel. Het kan gezien worden als een kruising tussen Sim City en een beetje Animal Crossing.

Pocket City 2

In Pocket City 2 is het doel nog steeds hetzelfde als in Pocket City 1. Je bent de burgemeester van een snelgroeiend dorp, dat later steeds meer een stad wordt. Je zorgt voor de aanleg van gebieden voor industrie, commercie en wonen, en zorgt daarbij ook voor de verschillende manieren van transport en nutsvoorzieningen. Tevens in je de belasting van de inwoners en dien je hen ook tevreden te houden op de vele verschillende manieren.

First-person

Nieuw in de tweede versie is dat je in Pocket City 2 de first-person ervaring kunt gebruiken. Hiermee kun je vrij door je eigen stad bewegen. Je maakt een eigen 3D-avatar aan en personaliseert deze. Niet alleen met kleding, maar bijvoorbeeld ook met gereedschap. Vervolgens kun je je gang gaan. Denk aan het kopen en inrichten van je eigen huis en de auto pakken om hiermee door je stad te reizen. Ook zijn er in Pocket City 2 verschillende minigames waarmee je je uit kunt leven.

In Pocket City 2 kun je verder de verschillende seizoenen gebruiken met dag- en nacht-modus. Je kunt events aanmaken, zoals feesten of rampen zoals een tornado of vulkaan. Met missies kun je XP verdienen en je kunt in het spel met het virtuele geld investeren in grote bouwprojecten. Tevens kun je samenwerken met een vriend, aan je eigen stad. Liever geen uitdaging? Dan kun je je uitleven met de Sandbox-mode, waarin je vrij bent.

Pocket City 2 is te downloaden voor €5,49 uit de Google Play Store. Er zijn verder geen in-app aankopen of lange wachttijden om iets vrij te spelen. Je krijgt direct alles tot je beschikking.