Traffix: vermakende game laat je chaos in het verkeer oplossen (nu gratis)

Traffix is een erg vermakende game die je de chaos in het verkeer op laat lossen. Zoek je nog een zenuwslopende, maar toch fijne game voor dit weekend? Traffix kun je nu gratis downloaden.

Traffix game: fix de verkeerschaos

In de Google Play Store vind je een hoop verschillende games waarmee je flink wat uren door kunt brengen. Een game is bijvoorbeeld Traffix. Hiermee krijg je een toch wel minimalistische game, maar zorgt voor flink wat uren vermaak. Bij Traffix ben jij de wegbeheerder en moet je de stress en chaos in een stad zien op te lossen.

De scenario’s spelen zich af in verschillende wereldsteden. Denk aan Amsterdam, Rome, Berlijn, Las Vegas, Istanbul, Parijs en vele andere steden. Door op het juiste moment op het stoplicht te drukken, verandert de kleur. Maar wees er snel bij; want een aanrijding kost je strafpunten. Daarnaast heb je soms ook de regie over een luchthaven. Hierbij moet je het stoplicht bij de landings- en startbaan bedienen.

Wanneer je andere automobilisten te lang laat wachten, kan dit irritatie opwekken en wordt er door rood gereden. Er is ook een speciale Chaos Modus. Hierbij dien je politieauto’s veilig naar hun bestemming begeleiden. Het is een ideale modus voor de ervaren speler.

Traffix is een erg vermakende game. Je kunt tijdelijk gratis het spel downloaden uit de Google Play Store. De game kost normaal 2,39 euro. Je kunt hem uit de Play Store halen via onderstaande button.