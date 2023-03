Fly Corp: vermakelijke game laat je eigen luchtvaartmaatschappij runnen

Games zijn er in vele soorten en maten. Wil je een beetje de tijd doden, dan is Fly Corp misschien wel een leuke aanrader voor je. Met het spel speel je als luchtvaartmaatschappij en kan het ook een race tegen de klok worden.

Fly Corp

Fly Corp is een spel dat beschikbaar is voor verschillende platformen. Zo vind je het niet alleen terug op Android, maar is het ook te downloaden voor Apple iOS en kun je het spelen op de computer via Steam. Met het spel speel je als het ware als luchtvaartmaatschappij waarbij je moet zorgen dat reizigers van A naar B kunnen reizen. Met het spel kies je een land uit, waarna je de eerste luchthavens tevoorschijn ziet komen. Dit wordt naarmate het spel vordert meer, al kan dit ook in de spelniveaus verschillen. Mij deed het spel een beetje denken aan Mini Metro.

Je kiest het land waarin je wilt spelen, waarna je kunt beginnen met spelen. Je verbindt vaak de hoofdstad met de andere plaatsen. Al kun je deze ook onderling verbinden met elkaar. Wanneer je op een luchthaven tikt, zie je precies waar de reizigers heen willen. Met regelmaat zijn er speciale ‘events’ waardoor het op een bepaalde luchthaven extra druk kan worden. Tevens kunnen weersomstandigheden en marketing invloed hebben op vluchten.

Simpel, maar toch ook serieus

Fly Corp is vrij simpel te spelen. Geen moeilijk gedoe met welke soort vliegtuigen je inzet; geen keuze tussen een Boeing of Airbus. Elke lijndienst begint met een klein vliegtuig, die je steeds kunt upgraden. Dit upgraden geldt ook voor de luchthavens, zodat je deze verder kunt laten groeien en de capaciteit kunt verhogen. Je moet rekening houden met verschillende factoren. Voor iedere passagier die je aflevert krijg je geld. Je begint met een land, maar kunt ook direct uitbreiden naar andere landen. Vergeet echter niet de steden in de landen waar je al actief bent, want als het te druk wordt (ook op niet bediende luchthavens), kan het al vrij snel over zijn met het binnenharken van de winst.

Heb je geen directe lijndienst gemaakt, dan kunnen reizigers altijd overstappen. Volgens de ontwikkelaar zijn de luchthavens gebaseerd op echte cijfers, zoals bevolkingsaantallen. Hoe hoger het aantal inwoners, hoe meer passagiers. Je kunt in Fly Corp kiezen uit verschillende spelmodi. Met Free Play kun je er even inkomen en het spel leren kennen. Je kunt ook met “Unlock All Countries” aan de slag, waarmee je je luchtvaartmaatschappij uit kunt breiden. Je dient elke zes minuten een land toe te voegen aan je lijnenpakket, anders verlies je. Ook kun je met scenario’s aan de slag, waarbij je bepaalde voorwaarden en doelen moet bereiken. Je kunt ook meedoen aan verschillende uitdagingen en het opnemen tegen andere luchtvaartmaatschappijen.

Downloaden

Je kunt Fly Corp gratis downloaden uit de Google Play Store. Er zijn in-app aankopen beschikbaar, maar het spel is prima te spelen zonder te portemonnee te trekken.