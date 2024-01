De beste apps van december 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand december was de maand van de lijstjes. Dat betekent niet dat we stoppen met onze maandelijkse overzichten. Dit zijn de beste apps en het belangrijkste nieuws van december.

Android in december

Zeker aan het eind van de maand december was het rustig met nieuws. De eindejaarslijstjes die we dit jaar hebben gepubliceerd, zetten we hieronder nog eens kort voor je neer. Eerst tijd voor het andere nieuws. Wat was er in het nieuws?

In ieder geval dat Samsung werkt aan een nieuwe batterijbeschermingsfunctie voor op je Galaxy-toestel. Ook doken er problemen op met Android Auto, als je toestel draait op Android 14. Samsung bracht de Galaxy S23 FE uit in ons land en ook kregen we een glimp te zien van One UI 6.1, de nieuwe skin die we terug zullen gaan zien op de S24-modellen. Google bracht de Year in Search 2023 overzicht uit, met de populairste zoekopdrachten van het afgelopen jaar.

Review

Op DroidApp zijn in december de volgende reviews online verschenen.

OnePlus Open review: ontzettend goed doordachte foldable

Huawei Watch GT 4 review: slim en stijlvol horloge

Vergeten

De rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ is in december uitgebreid met weer een paar mooie toestellen.

Tips

In december zijn weer een reeks handige tips online gekomen. Wil je meer uit Android of je smartphone halen, lees de volgende tips dan zeker!

Specials

Hieronder vind je de specials die online zijn gekomen.

Apps

In december hebben we enkele apps besproken. Iets minder dan normaal, omdat er minder updates waren en we zelf druk waren met de december-content. Toch hebben we een mooi overzicht met drie beste apps van december.

Instagram Threads

Instagram heeft haar Instagram Threads app uitgebracht in de Europese Unie. Zo kunnen we het nieuwe sociale netwerk gebruiken in bijvoorbeeld Nederland en België. Je kunt hashtags gebruiken, foto’s delen of een poll delen. Je vindt standaard het overzicht met een gevarieerde tijdlijn. Een tik op het logo brengt je naar de tijdlijn met mensen die je wel volgt.

Strava

Sport-app Strava wordt door vele sporters gebruikt om hun prestaties te delen. Bijvoorbeeld welk rondje is gewandeld, gerend of gefietst. Je kunt Strava nu ook gebruiken voor het sturen van privéberichten of het opzetten van een groepsgesprek. Het sociale aspect is hiermee verbeterd.

Google Berichten

De berichten-app van Google wordt uitgebreid met zeven nieuwe functies. Denk aan nieuwe schermeffecten die opduiken tijdens het chatten. Als je typt dat het sneeuwt, zie je bijvoorbeeld sneeuw als effect. Verder is er Photomoji, aangepaste bubbels en nieuwe reactie-effecten. Google heeft ook nog verschillende andere soorten functies toegevoegd.

Bonustip: DroidApp App

Onze eigen DroidApp App kun je gratis downloaden uit de Google Play Store. Je bent ermee direct op de hoogte van het belangrijkste nieuws en je hebt toegang tot de toesteldatabase met actuele prijzen en specificaties van toestellen. Indien gewenst krijg je bij nieuwe berichten een pushmelding.