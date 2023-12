Wifi wachtwoord achterhalen in Android: zo gemakkelijk is dat

Heb je visite over de vloer en wil je je wifi netwerk delen maar weet je het wachtwoord even niet meer dan kan je je wifi wachtwoord heel makkelijk achterhalen in Android. In een paar stappen deel jij je verbinding met je gasten.

Wifi wachtwoord terugvinden in Android

Laten we eerlijk zijn je Wi-Fi wachtwoord voer je vaak eenmalig in bij het instellen van je nieuwe telefoon of het ontvangen van een nieuwe router. Daarna vergeet je hem vaak weer of moet je naar je router lopen om de sticker te bekijken. Laten we je wachtwoord gaan achterhalen!

Aan de slag

Open de instellingen op je Android smartphone of tablet. Tik op Wi-Fi om je wifi instellingen te openen.

Scroll naar de opgeslagen netwerken en tik op het netwerk dat je wilt delen. Druk nu op de knop “Delen”, het kan zijn dat je je vingerafdruk of pincode moet ingeven. Nu verschijnt een scherm met handige QR-code waarmee je het netwerk deelt, ook zie je in hetzelfde venster je wachtwoord staan.

Er is een maar aan deze methode

Bij Samsung apparaten is het niet mogelijk om het wachtwoord op deze manier te bekijken omwille van de beveiliging. Er zijn apps waarmee je deze toch te zien krijgt, maar we willen je adviseren op te passen bij dergelijke applicaties.