Trending zoekopdrachten uitzetten: zo doe je dat

Google kijkt op elk moment van de dag naar welke zoekopdrachten er populair aan het worden zijn. Daarmee doet de zoekmachine ook suggesties, maar zit je niet te wachten op deze trending zoekopdrachten? Dan kan je deze eenvoudig uitschakelen.

Google Trends uitschakelen

Misschien zit je helemaal niet te wachten op de zoektrends in Nederland of wil je deze uitschakelen op de tablet van je kinderen. Maar ook als je rust wilt op het startscherm van de Google zoekmachine dan kun je deze stappen volgen. Het uitschakelen is dan zo geregeld waarna je geen aanvullende zoekopdrachten te zien zal krijgen.

Hoe zet je trending zoekopdrachten uit?

We beginnen met het uitschakelen van de trends in de Google applicatie zelf.

Open de Google app op je smartphone of tablet. Tik op je profielfoto of initiaal. Kies nu voor instellingen en vervolgens voor algemeen. Schakel nu de optie uit bij “Automatisch aanvullen met trending zoekopdrachten”.

De volgende stap is dat we dit ook doen in je Android browser zoals Chrome, Firefox of Samsung browser.