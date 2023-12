De 3 leukste scrabble apps voor Android

Zin in een digitaal bordspelletje vandaag? Wij hebben de drie leukste en gratis scrabble games voor Android verzameld zodat jij direct aan het scrabbelen kunt gaan!

Wat is scrabble?

Misschien hoeven we het niet uit te leggen maar in het kort; Scrabble is een bordspel waarbij je woorden legt met letterblokjes om punten te scoren. Elk lettertje heeft een eigen waarde, en je moet slim gebruikmaken van bestaande woorden op het bord. Het draait om strategie en het claimen van ruimte. Zelfs met matige letters kun je met een slimme zet de overwinning behalen. Het doel is om een zo hoog mogelijke score te behalen.

Wordfeud

Wordfeud is een bekende klassieker in Nederland en daarbuiten, met tal van tegenspelers en opties in verschillende talen is er altijd wel een spel Scrabble te spelen. Je speelt in je eigen tempo, maar let wel op dat je binnen de tijd een woord legt. De game bevat wel advertenties, via een in-app aankoop zijn deze uit te schakelen en ontvang je ook gedetailleerde statistieken.

Word Crack: Woordspel

De makers en bedenkers achter Trivia Crack hebben ook Scrabble onderhanden genomen en Word Crack uitgebracht. Het spel hanteert nog altijd dezelfde regels als Scrabble maar is voorzien van een modern sausje. Je kunt in 16 talen spelen tegen online tegenstanders en er is net als bij Wordfeud een chatfunctie aanwezig om gezellig samen te spelen.

Scrabble GO

Scrabble GO brengt het klassieke kruiswoordspel naar een nieuw niveau! Je speelt het vertrouwde Scrabble-spel maar ook het spelen in de multiplayer modus is een nieuwe toevoeging. Ontdek moderne updates en vier nieuwe, competitieve spelmodi. Verzamel unieke blokjes en probeer spannende woordspellen, waaronder Duels, Word Drop, Tumbler en Rush. Gebruik boosts om je spel te verbeteren en stijg in de competitieklassementen die in deze app aanwezig zijn. Check ook je voortgang met uitgebreide statistieken en ontgrendel meer functies naarmate je een hoger level bereikt.