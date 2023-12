De 5 meest onmisbare apps van 2023 volgens Kelly

De schrijvers van DroidApp lichten hun favoriete, meest onmisbare applicaties uit van het afgelopen jaar. Zo ook DroidApp-schrijfster Kelly. Dit zijn de vijf onmisbare apps van 2023 van Kelly.

Onmisbare apps van Kelly

Het is dit jaar weer gelukt om een compleet nieuwe lijst te maken met veelgebruikte, onmisbare apps. Ben je benieuwd naar mijn onmisbare apps van 2022, lees dan dit artikel.

MyDyson

Via de MyDyson app kun je gemakkelijk de luchtkwaliteit van de Dyson reiniger zien en deze geeft ook weer hoe de kwaliteit buiten is. Ook kun je grafieken zien qua luchtkwaliteit en temperatuur. Je kunt dan zelfs zien hoeveel stof er in de lucht hangt, zoals fijnstof. Zelfs als het apparaat uitstaat kun je zien hoe de kwaliteit is. Als je een Dyson apparaat hebt dat ook de bevochtiging regelt, krijg je ook een melding wanneer de waterbak hiervan leeg is, zodat deze weer op tijd bijgevuld kan worden. Verder kun je de app gebruiken voor het inschakelen maar ook om instellingen ervan te wijzigen.

Onecta Daikin

Voorheen was het de Daikin Online Controller, maar dit jaar is de app compleet vernieuwd. De app werkt nu nog een stuk fijner. De Onecta Daikin app gebruik ik erg veel in de lente/zomer en wintermaanden. Vooral voor het koelen, maar ook voor het verwarmen van de plekken waar de airco units hangen. Naast het koelen en verwarmen kun je op deze manier ook firmware updates voor de units installeren en het energieverbruik inzien. Ook gebruik ik de app om, als ik niet thuis ben alvast de airco in te schakelen om te gaan koelen, bijvoorbeeld op hele warme dagen.

Pepper

Als koopjesjager mag de app van Pepper niet ontbreken. Zo goed als dagelijks of meerdere keren per dag kijk ik altijd even snel rond in de app om te zien of er nog leuke aanbiedingen zijn. Je kunt een overzicht bekijken waar de heetste deals staan (die het meest geliked zijn) of waar de nieuwste bovenaan staat en dus niet op volgorde van likes. Iedereen die een account heeft op Pepper kan deals plaatsen, maar als het geen goede aanbieding is zal je merken dat je aanbieding ‘bevriest’ oftewel heel veel mins krijgt van andere mensen. Zelf plaats ik soms ook leuke aanbiedingen, maar ik probeer dan wel te kijken of ik denk dat het de moeite waard is. Het plaatsen werkt gelukkig erg makkelijk. Pepper is een makkelijke manier om geld te besparen en andere mensen op de hoogte te brengen van aanbiedingen.

Vinted

Voor het kopen van kleren of het verkopen van kleren maak ik graag gebruik van Vinted. Het is een makkelijke app hiervoor en je bereikt er een veel grotere doelgroep voor doordat het beschikbaar is in 5 landen. Hierdoor merk ik dat kleding en schoenen verkopen veel sneller gaat. Wat ook een voordeel is dat je als koper kunt kiezen uit een hoop verzenders, als je iets verkoopt kan je ook pakketdiensten uitschakelen, maar daardoor wordt je bereik weer beperkt.

1Password

Een password manager kan niet ontbreken. Je hebt op zoveel plaatsen wachtwoorden nodig en gebruiken accounts thuis ook samen. Dan is het wel makkelijk om een password manager te hebben zodat je beide overal bij kan. Je voegt hier gemakkelijk inloggegevens toe en kunt er ook tags aan hangen zodat ze makkelijk terug te vinden zijn. Ook kun je in de app zien hoeveel wachtwoorden uit je overzicht zwak zijn, geef aan waar je passkeys kunt gebruiken (zoals bijvoorbeeld je vingerafdruk) in plaats van gewone wachtwoorden. 1Password laat ook zien voor welke accounts 2FA beschikbaar is, en of je ook wachtwoorden gebruikt bij andere apps en diensten.

Verder gebruik ik ook veel andere apps, zoals natuurlijk Google Maps, Flitsmeister, Hay Day, WhatsApp en in het F1 seizoen F1 TV.

