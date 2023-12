De vergeten telefoon: Samsung S3550 Shark 3

Ken je de Samsung Shark-toestellen nog? Wij achten de kans niet onwijs groot. Samsung bracht enkele jaren geleden verschillende Shark-toestellen uit. Denk bijvoorbeeld Samsung S3550 Shark 3.

Samsung S3550 Shark 3

In 2010 kwam Samsung met het idee om een nieuwe modelreeks uit te brengen; de Shark-serie. Een lang leven kende de reeks niet, want het bleef bij drie zogenaamde feature-phones. Ofwel toestellen die vooral bedoeld waren om mee te bellen en te sms’en. Deze week bekijken we de Samsung S3550 Shark 3 nog eens nader in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’.

De Samsung S3550 Shark 3 was een slider-telefoon, die je gemakkelijk openschoof om de toetsen te bereiken. Onder het scherm vond je de bekende navigatie- en beltoetsen. Hoewel de Samsung S3550 een echte instapper was, kon je er wel mee het internet op. Dit ging via een GPRS-verbinding.

Alle informatie werd getoond op het 2,0 inch beeldscherm. Een kleurenscherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Er was ondersteuning voor Bluetooth en een FM-radio. Onder het plastic kapje zat een 800 mAh accu die je zelf kon verwisselen. Ook het luisteren van muziek was geen probleem, al moest je deze dan wel opslaan op een geheugenkaart. Het interne geheugen kwam namelijk uit op een kleine 50MB. Foto’s kon je maken met de 2 megapixel camera.

In Nederland werd de Samsung S3550 Shark 3 verkocht in het wit en zwart. De prijs van het toestel lag rond de 80-100 euro. Overigens werd in Nederland ook wel onder een andere naam verkocht; Samsung S3550 Brandon.



Samsung S3550 Shark 3 samengevat in 3 punten