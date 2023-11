De vergeten telefoon: Samsung U800 Soul b

In de Soul-serie van Samsung zijn in de voorgaande jaren meerdere toestellen uitgebracht. Deze week bespreken we in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ de Samsung U800 Soul b. Wat was er bijzonder aan dit toestel, en waaraan kon je hem herkennen?

Samsung U800 Soul b

Hoewel normale toestellen vrijwel uitgestorven zijn, op uitzonderingen na, was dat een paar jaar geleden wel heel anders. We gaan nu heel wat jaren terug; naar 2008. In dat jaar verscheen de Samsung U800 Soul b. Een stijlvol toestel met een behuizing die leek op geborsteld staal.

Het toestel moest de strijd aangaan met een belangrijke concurrent; de Nokia 6500 Classic. In de Soul-serie verschenen meer toestellen. Zo zagen we ook de Samsung U900 Soul, een slider-phone en de Samsung G400, wat dan weer een flip-telefoon was.

De Samsung U800 Soul b viel vooral op door het slanke design, met een dikte van 9,9 millimeter. Aan de voorkant van de telefoon was een 2,0 inch scherm te vinden met een resolutie van 320 x 240 pixels. Er was ook een zogenaamde CIF front-camera voor videobellen. De U800 was uitgerust met Bluetooth, 1GB aan opslagruimte, een 3,2 megapixel camera met LED-flitser en de batterij van het toestel was verwisselbaar. Aanwezig was ook een FM-radio met RDS.

Een punt dat minder goed beoordeeld werd door gebruikers, was dat de interface niet bepaald de snelste was. De interface was herkenbaar Samsung, zoals we dat bij veel toestellen zagen van het merk. Daarbij zagen we dat verschillende toepassingen in een speciaal Soul-jasje gestoken werden, met het gebruik van achtergronden en opvulling in de stijl van metaal.

Samsung bracht de Samsung U800 Soul b uit voor een bedrag van rond de 250 euro. Je had keuze uit de kleuren grijs, zilver, zwart, roze, violet en rood.



Samsung U800 samengevat in 3 punten: