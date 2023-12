Samsung Galaxy S23 FE nu verkrijgbaar in Nederland

Samsung heeft er niet heel veel aandacht aan besteed, maar vanaf nu kun je de Samsung Galaxy S23 FE kopen in ons land. De telefoon is de nieuwste Fan Edition-smartphone en heeft verschillende fijne functies. Wat moet je weten over de smartphone?

Samsung Galaxy S23 FE in Nederland

De Samsung Galaxy S23 FE is vanaf nu officieel beschikbaar in Europa, de telefoon werd eerder aangekondigd voor verschillende markten, en nu is hij dus te vinden in Nederland en België. De smartphone wordt direct op de markt gebracht met Android 14, samen met One UI 6.

De smartphone van Samsung krijgt een 6,4 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Er is een Exynos 2200 chipset en 8GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 128GB of 256GB. Dit alles in een IP68 gecertificeerde waterdichte behuizing.

Voor het maken van foto’s is er de 50 megapixel hoofdsensor, een 8 megapixel telelens met 3x optische zoom en een 12 megapixel groothoeklens. De smartphone is verder in staat om in 8K 24fps video’s te maken. De Samsung Galaxy S23 FE heeft een 4500 mAh batterij die met 25W opgeladen kan worden.

Samsung richt zich met de Galaxy S23 FE vooral op het design, een hoge kwaliteit camera en een mooi design, waarbij je kunt kiezen uit veel kleuren. Bij Samsung zelf kun je kiezen uit de meeste kleuren, voor dezelfde prijs. De telefoon is verder verkrijgbaar bij Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel. Je krijgt bijvoorbeeld nu de Buds FE cadeau.