Google Berichten komt met 7 nieuwe functies

Maar liefst zeven nieuwe functies worden toegevoegd aan de Google Berichten-app. De applicatie voor het versturen van je berichten, krijgt onder andere nieuwe opties voor RCS, wat gezien wordt als de opvolger van SMS.

Google Berichten met 7 nieuwe functies

In de Google Berichten app kun je je berichten versturen, SMS, MMS en RCS. Vorig weekend hebben we een artikel gepubliceerd, waarin we antwoord geven op de vraag ‘Wat is RCS?’. Volgens Google wordt RCS in de Berichten-app door meer dan één miljard maandelijkse gebruikers gebruikt. Om deze nieuwe mijlpaal te vieren, voegt Google zeven nieuwe functies toe aan de app. Wat zijn deze nieuwe functies?

Dit zijn de zeven nieuwe functies die Google toevoegt;

Photomoji – hiermee kun je je favoriete foto’s omzetten in een reactie met behulp van Google’s AI op je apparaat. Selecteer gewoon een foto, kies het object dat je in een photomoji wilt veranderen en tik op de knop “Verzenden”. Deze worden opgeslagen in een speciaal tabblad voor hergebruik en je vrienden in groepschats kunnen de photomoji die je verstuurt ook gebruiken. Voice moods, plus verbeterde geluidskwaliteit – Emoties brengen gesproken berichten tot leven. Met negen verschillende emoties om uit te kiezen, kan de ontvanger je woorden horen samen met een afbeelding die je gevoelens op dat moment uitdrukt. Gesproken berichten hebben ook een hogere bitrate en frequentie. Schermeffecten – als je bepaalde zinnen typt, zoals “het sneeuwt” of “ik hou van je”, krijg je schermvullende animaties te zien. Probeer alle 15+ verborgen schermeffecten promptwoorden te ontdekken. Aangepaste bubbels – Pas de kleur en achtergrond van de bubbels aan aan je gesprek en de persoon met wie je communiceert. Reactie-effecten – tien populaire emoji: 👍❤️ 😂😮😡👎💩🎉😠😢 krijgen speciale reactie-animaties op berichten. Geanimeerde Emoji Profielen – je kunt je profielnaam en de foto bij je telefoonnummer personaliseren. Met Profielen kun je nu bepalen hoe je eruitziet op Google-services. Dit lost het probleem op van het ontvangen van berichten van telefoonnummers die niet zijn opgeslagen in je contacten, wat vooral handig kan zijn in groepschats zodat je weet wie iedereen in de groep is.

De nieuwe functies worden in de komende tijd beschikbaar gesteld voor de gebruikers.