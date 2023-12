Strava wordt socialer netwerk: privéberichten, groepsgesprekken en meer

Menig sportliefhebber maakt gebruik van Strava. Om je fietsrit of hardlooprondje te delen met je volgers. Daar komen een aantal sociale functies bij, zo heeft het netwerk bekend gemaakt.

Strava met DM’s en meer

We kunnen een aantal nieuwe functies verwachten in Strava. De applicatie wordt uitgebreid met privéberichten en ook groepsgesprekken. Op deze manier wil Strava het gemakkelijker maken om je route of een activiteit te delen met iemand anders. Tot nu toe kon je alleen ‘sociaal doen’ met het achterlaten van een reactie of een kudo te geven. In een chat kan ook gereageerd worden met een emoji of een GIF’je.

Begin 2024 komen er nog een aantal functies bij. Zo wordt het mogelijk om foto’s, berichten en evenementen in Strava Clubs te delen. Overigens heeft Strava werk gemaakt van verschillende privacy-opties, zo heeft de dienst bekend gemaakt. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat iemand pas een bericht kan sturen als je eerst zelf een bericht naar diegene hebt verzonden.