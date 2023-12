DroidApp wenst je een fijne jaarwisseling en gezond 2024!

Het jaar 2023 is voorbij. Dit jaar hebben we weer veel met je gedeeld, en nu sluiten we graag met jou het jaar af. Op naar 2024. Maar niet voordat we nog een bedankje met je hebben gedeeld!

Beste wensen voor 2024!

We hebben in de afgelopen twaalf maanden een hoop artikelen met je gedeeld. In het laatste artikel van het jaar, willen we graag het jaar afsluiten, samen met jou. Want DroidApp is er niet alleen voor jou, maar ook door jou. We krijgen dagelijks veel tips, complimenten en feedback binnen; en we proberen hier altijd persoonlijk op te reageren.

Bedankt

Al onze passie, hebben we in de honderden artikelen die dit jaar zijn verschenen met je gedeeld. Nu is het tijd om het jaar af te sluiten. Allereerst onze hartelijke dank naar onze fanatieke tipgevers die bij updates bij ons aan de bel trekken. Ronald, Richard, Fijke, Theo, Edwin, Jan, Marianne, Raymond, Roelf, Frans, Marcel en vele anderen zijn onze trouwe tipgevers, waarvoor extra speciale dank voor jullie!

Ook al onze andere lezers willen we ontzettend bedanken voor het afgelopen jaar. We zijn je dankbaar dat je steeds opnieuw DroidApp hebt gevonden, of misschien heb je dit jaar wel je eerste bezoek gebracht aan de site.

Niet alleen het belangrijkste nieuws delen we met jullie. We hebben ook verschillende soorten mooie content waar we zelf heel trots op zijn. Denk aan reviews, specials en natuurlijk is dat de weer-app test 2023; de tiende editie van onze uitgebreide test voor de beste weer-app. In de afgelopen dagen verschenen de volgende toffe artikelen;

Volgend jaar, in 2024, viert DroidApp haar tiende verjaardag! Daarover delen we binnenkort meer informatie met je. Voor nu wensen we je een hele fijne jaarwisseling en een fantastisch, gezond 2024!

Wil je niets van DroidApp missen, meld je dan aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief (onderaan op de pagina, via deze link) en volg op ons Twitter (X), Mastodon, Facebook, Telegram, YouTube en Instagram.

Een belangrijke vraag vanuit ons:

Wij begrijpen als geen ander dat je niet overspoeld wilt worden met advertenties op het web. Mocht je een adblocker gebruiken, dan zouden we je heel graag willen vragen, om je adblocker uit te schakelen voor DroidApp. Wij overspoelen je niet met overweldigende hoeveelheden reclame, beloofd! Door je adblocker uit te schakelen voor ons, krijgen wij inkomsten binnen, die we kunnen gebruiken om DroidApp nog beter te maken en de website draaiende te kunnen houden. Onze dank is heel groot!