Best Nine 2023: dit zijn je populairste Instagram-foto’s

Ieder jaar kun je met handige tools zien, welke foto’s op Instagram het meest populair waren in het afgelopen jaar. Hiervan maak je een Best Nine. Welke foto’s waren bij jou het meest populair?

Best Nine 2023

Met de Best Nine 2023, ofwel de Top Nine 2023, kun je direct zien welke negen foto’s, die je in het afgelopen jaar hebt gemaakt, de meeste likes hebben gekregen in 2023. Het past mooi in het rijtje van lijstjes die zo aan het eind van het jaar verschijnen. Op DroidApp publiceerden we bijvoorbeeld eerder al een overzicht met de beste apps van 2023, het jaaroverzicht en de DroidApp Awards met de beste smartphones van dit jaar.

Ben je benieuwd naar welke foto’s de meeste likes zijn gegaan, dan kun je dit eenvoudig nakijken met de Best Nine tool. Je hoeft geen Best Nine app te downloaden, het kan gewoon via de browser. Er zijn ook diensten waarmee je in moet loggen met je Instagram-account, maar dat is helemaal niet nodig! Daarnaast is het uit privacy-overwegingen ook niet handig om diensten overal maar toegang toe te geven.

Wil je de Best Nine 2023 van jezelf bekijken, volg dan onderstaande stappen.

Ga naar de website van #TopNine2023

Vul de gebruikersnaam in van je Instagram-account

Dit duurt vervolgens even, waarna de Best Nine eruit komt rollen. Afhankelijk van de drukte en je account kan dit enkele minuten duren.

Vervolgens kies je een template die je wilt, eventueel met daarbij de weergave van het aantal likes in totaal. De afbeelding kun je opslaan en delen.