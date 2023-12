De 5 meest onmisbare apps van 2023 volgens Luke

De verschillende DroidApp-schrijvers delen aan het eind van het jaar hun meest onmisbare apps van 2023. Zo ook Luke, die zijn vijf apps deelt, die voor hem in het afgelopen jaar onmisbaar waren. Welke apps worden veel gebruikt op zijn smartphone?

Onmisbare apps van Luke

Ieder jaar delen de schrijvers van DroidApp hun meest favoriete apps. Dit zijn applicaties die in het afgelopen jaar het meest gebruikt werden op de smartphone. In dit overzicht deelt Luke zijn favorieten. Welke apps zijn vaak aangetikt dit jaar? Ben je benieuwd naar de onmisbare apps van Luke van vorig jaar, lees dan dit artikel.

Waze

Sinds dit jaar ben ik wat vaker op de weg te vinden en daarmee is ook een navigatie-app een van de meest gebruikte apps op mijn telefoon. Ik heb uiteindelijk gekozen voor Waze, Waze waarschuwt je onderweg voor gevaarlijke situaties en vertragingen. Het leuke aan Waze is dat je ook onderweg zelf meldingen kunt maken voor andere weggebruikers, bijvoorbeeld als er ergens file staat.

Carrot Weather

Carrot Weather presenteert het weer met een korreltje zout en een beetje brutaliteit, dat maakt het checken van je weersvoorspelling een stuk leuker op donkere dagen! Je kunt bij Carrot Weather kiezen uit verschillende bronnen. Heb je de premium variant dan kan je ook terug in de tijd en steun je de ontwikkelaar.

Fuelio (en Spritmonitor)

Sinds dit jaar houd ik ook het verbruik van mijn auto bij in de Fuelio app, vandaar dat deze dit jaar voor de eerste keer op mijn lijstje staat. Bij elke tankbeurt kan je deze app invullen en krijg je inzicht over het verbruik en de kosten van je auto. Je vindt er ook tal van grafieken en een kaart terug met een overzicht waar je allemaal getankt hebt. Zoek je nog een beetje vergelijking tot andere bestuurders dan kan je Spritmonitor er nog naast houden. Deze app doet ongeveer hetzelfde maar je kunt jezelf ook vergelijken met andere gebruikers die dezelfde auto rijden.

Discord

Ja daar is hij weer, ook dit jaar staat hij in een van mijn meest gebruikte apps, Discord. Een platform waarbij je met andere mensen over zeer uiteenlopende onderwerpen kunt chatten, maar ook games samen kunt spelen of om hulp kunt vragen. Met discord heb je ook de mogelijkheid voor het hebben van video gesprekken of het delen van je scherm, bijvoorbeeld als je aan het gamen bent.

Strava

Zoals sommige IT’ers kunnen bevestigen is het hebben van statistiekjes en grafieken ontzettend leuk. Met Strava krijg je inzicht in je sportieve prestaties samen met allerlei gegevens zoals hartslag, inspanning en (als je fietst) cadans en kracht. Maar dat niet alleen, je vindt er ook routes in terug en groepen die misschien samen activiteiten organiseren waar je aan mee kunt doen. Sinds kort heb je ook de mogelijkheid om andere sporters berichten te sturen, waarmee het platform verandert in een soort social media voor sporters.

