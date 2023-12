De 5 meest onmisbare apps van 2023 volgens Paul

Wanneer het einde van het jaar nadert, delen DroidApp-schrijvers hun meest onmisbare applicaties van het afgelopen jaar. Dat gebeurt ook dit jaar. Dit zijn de meest onmisbare apps van 2023, volgens Paul.

Onmisbare apps volgens Paul

We zijn weer aan het eind van het jaar gekomen en dan is er geen ontkomen meer aan: de welbekende lijstjes met mooie jaaroverzichten. En daar doen we natuurlijk graag aan mee met een overzicht van de meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Benieuwd naar mijn lijstje van 2022? Lees dan dit artikel met mijn onmisbare apps van 2022.

WhatsApp

Het afgelopen jaar is WhatsApp toch weer onmisbaar gebleken voor communicatie (in welke vorm dan ook) met familie, vrienden, collega’s en kennissen. En er is een lang gekoesterde wens uitgekomen, het is sinds enige tijd mogelijk om WhatsApp op meerdere smartphones te hebben geïnstalleerd en, niet minder belangrijk, te gebruiken.

Buienradar

Een weer-app is denk ik onmisbaar op elke smartphone. Ik heb er zelfs meerdere, want je weet maar nooit. Buienradar vind ik het prettigst, vanwege de lay-out van de app. Je kunt bij de radar makkelijk switchen tussen diverse opties, zoals regen, sneeuw, temperatuur en nog veel meer opties. Om deze reden heb ik dan ook Buienradar Plus aangeschaft. Leuk weetje; in de uitgebreide weer-app test 2023 kwam Buienradar als winnaar uit de bus.

Spotify

Toch ook weer in de top 5 beland: Spotify. Voor mij onmisbaar, omdat ik vaak muziek luister wanneer ik naar het werk reis. Wanneer ik thuis werk, luister ik de hele dag naar Spotify buiten meetings om. Ook in het weekend luister ik vaak om de nieuwe muziek die de week ervoor is uitgekomen te luisteren. En als ik met de auto op pad ga, staat Spotify natuurlijk ook aan.

Instagram

Uiteraard staat Instagram dit jaar ook weer in de top 5. Onmisbaar voor de dagelijkse portie hilarische video’s en natuurlijk de belevenissen van familie, vrienden en collega’s die op vakantie zijn of naar een concert zijn geweest. Volg je DroidApp op Instagram al?

Nova Launcher Prime

Ook terug te vinden in de top 5 is Nova Launcher (Prime). Dit blijft voor mij toch de nummer 1 custom launcher. Een launcher is natuurlijk een app die je erg vaak gebruikt. Of dit nu de standaard launcher is of een custom launcher. Nova Launcher is helemaal naar eigen smaak in te richten en verdient daarom een plekje in de top van de meest onmisbare apps.

Lees ook de artikelen met de onmisbare apps van andere DroidApp-schrijvers, en van voorgaande jaren.