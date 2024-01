Moodistory app: inzicht in persoonlijk welzijn

Moodistory, een eenvoudige stemmings- en emotie-tracker met een prachtig ontwerp, biedt een unieke benadering om bewustzijn te creëren over je emotionele welzijn. De app werd dit uitgeroepen door Google als een van de beste apps, en vandaag werpen we een blik op deze app.

Hoe voel jij je vandaag?

Met de mogelijkheid om stemmingsregistratie-items in minder dan 5 seconden te maken zonder een woord te schrijven, is het een en snelle manier om je emoties vast te leggen. De app bevat 180+ evenementen en activiteiten in 10 categorieën, waardoor gebruikers gedetailleerd kunnen beschrijven wat ze hebben meegemaakt. Of je nu foto’s, notities, of je locatie wilt toevoegen, Moodistory biedt volledige aanpasbaarheid voor een persoonlijke ervaring. Zoals een aanpasbare stemmingsschaal, variërend van een 2-puntsschaal tot een 11-puntsschaal, helpt je om nauwkeurig je stemming vast te leggen. standaard werkt de app met een zes punten schaal.

Een opvallende functie van Moodistory is de mogelijkheid tot het maken van analyses, die je in staat stelt om triggers voor zowel positieve als negatieve stemmingen te ontdekken. Met jaarlijkse, maandelijkse en dagelijkse kalenderweergaven en een jaar in Pixelweergave, biedt de app diverse manieren om stemmingspatronen te begrijpen. Bovendien herinnert de app je willekeurig aan je dagelijkse routine en krijg je notificaties op momenten dat jij dat wilt.

Een kritisch aspect van Moodistory is de nadruk op privacy. De app slaat je dagboek alleen lokaal op je apparaat op, wat betekent dat alleen jij toegang hebt tot je stemmingsgegevens. De ontwikkelaar belooft dat er geen gegevens worden opgeslagen op externe servers, en ook niet gedeeld met andere apps of websites. Je hebt de mogelijkheid om een persoonlijke backup te maken in je eigen Google Drive.

Wel kent de app een betaalmodel waarbij je functies zoals het maken van een PDF-rapport van je stemmingen, het vergrendelen van je dagboek, thema’s, slimme herinneringen en CSV import & export functies ontgrendelt. Vooral de dagboekvergrendeling kan handig zijn voor wie zijn dagboek wilt afschermen. Je kunt ook een “lifetime” aankoop doen waarmee je zonder abonnementsvorm gebruik kunt maken van de betaalde functies. Maar je kunt de app ook gratis eerst goed proberen en kijken of deze app in jouw routine past.