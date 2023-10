Lifesum app helpt je met gezond en genoeg eten en drinken

Met Lifesum houd je gemakkelijk bij hoeveel je eet en drinkt. De app is erg overzichtelijk waardoor je snel ziet hoeveel voedingsstoffen je al binnen hebt gekregen. Daarbij kan de app je helpen met gezonder eten en doelen te stellen.

Lifesum

Wanneer je de app Lifesum voor de eerste keer start krijg je de vraag wat je doel is: afvallen, gewicht behouden of aankomen. Dit wordt vervolgens gebruikt om je dagelijkse aanbevelingen te maken. Daarnaast worden nog wat vragen gesteld zoals je geboortedatum, lengte en gewicht. Als dit allemaal is gedaan krijg je een overzicht met aanbevelingen zoals bijvoorbeeld hoeveel kilocalorieën je op een dag binnen dient te krijgen. Hier word je voedingsschema op aangepast. Daarbij kun je ook kiezen voor periodiek vasten.

Vervolgens krijg je de uitleg om voeding toe te voegen. Dit werkt heel simpel door op het plusje te drukken vervolgens kan je eten opzoeken of een barcode scannen. Maar als je een product mist kan je deze ook toevoegen aan de app en zal die voor andere ook zichtbaar zijn. Op deze manier wordt de applicatie steeds completer. Daarnaast kan je aangeven hoeveel glazen water je hebt gedronken en hoe lang je hebt bewogen. Om het makkelijk te maken heb je voor het onderdeel beweging ook een optie om het automatisch te laten bijhouden.

Wil je echt alles uit de app halen dan dien je voor premium te gaan. Zo kan je ook zien wat er juist slecht is wat in producten zit die je eet, de statistieken van je voortgang bekijken, net als het raadplegen van maaltijdplannen en diëten. Maar als je het gebruikt om puur bij te houden wat je eet en drinkt en ook qua koolhydraten, eiwit en vet, dan is het niet nodig om premium aan te schaffen.