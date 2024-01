Google brengt Galaxy S24-functies naar Pixel-serie; ook nieuwe kleur Pixel 8

Een nieuwe reeks functies wordt uitgebracht voor de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. De twee smartphones krijgen een aantal nieuwe functies, en de reeks komt ook beschikbaar in een nieuwe kleur.

Pixel 8 (Pro) in nieuwe kleur

Van de week werd de nieuwe kleur van de Pixel 8-serie al geteast, nu is het officieel. Het merk brengt de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro uit in de kleur Mint. Maar dat is niet het enige nieuws dat gedeeld wordt door het bedrijf. Zo komen er nieuwe functies beschikbaar voor de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Waaronder Circle Search. Het gaat om een tussentijdse Feature Drop update, die normaliter ieder kwartaal verschijnt. Vorige maand verscheen Feature Drop december.

Nieuwe functies

De functie ‘Circle Search’ kennen we al van de Samsung Galaxy S24-serie. Het was één van de key-features van het toestel, maar komt dus nu ook naar de Pixel. Vanaf 31 januari moet de functionaliteit beschikbaar zijn op de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Je kunt de homeknop of navigatiebalk ingedrukt houden, waarna je een onderwerp kunt omcirkelen. Vervolgens gaat de zoekmachine voor je aan de slag en kijkt het of het meer kan vertellen over het onderwerp. Bijvoorbeeld een tafeltje in een tv-serie kan direct, zonder de app te verlaten, gegoogled worden.

Circle Search op de Galaxy S24 Ultra

Opvallend is dat ook andere S24-functies hun weg weten te vinden naar de Google Pixel 6 en nieuwer. Het is Magic Compose. Hiermee kan een opgesteld bericht herschreven worden in een nieuwe stijl. Zo kan een bericht in een handomdraai professioneler of juist luchtiger gebracht worden. Deze functie werd eveneens aangekondigd voor de Galaxy S24-serie, maar is dus niet langer meer uniek voor de Samsung.

Verder kun je gebruik maken van Photomoji. Dit geldt specifiek voor de Google Berichten app, waar je nu direct een foto om kunt zetten naar een emoji. Het belangrijkste object wordt herkend, waarna je deze dus als losse emoji kunt sturen.

Thermometer

Een andere verbetering zien we voor de thermometer van de Pixel 8 Pro. Hiermee kun je je voorhoofd scannen om je lichaamstemperatuur te meten. Deze resultaten kun je opslaan in je Fitbit profiel, voor een beter inzicht in je gezondheid en welzijn.

Quick Share

Google heeft ook officieel bevestigd dat de functie Nearby Share voortaan door zal gaan als Quick Share, de naam die Samsung al hanteerde. Met Quick Share kan je snel foto’s, bestanden en teksten vanaf je smartphone delen naar apparaten in de buurt, welke voorzien zijn van Android, ChromeOS of Windows.

Audio Switch

Er is nog een andere nieuwe functie door Google vrijgegeven wordt, voor bezitters van de Pixel Watch. Pixel Buds Pro maken automatisch verbinding wanneer je wisselt tussen gekoppelde apparaten – je hoeft ze dus niet handmatig te wisselen. Nu kun je je Pixel Buds Pro overschakelen van je Pixel Watch naar elke Pixel-telefoon of de Pixel Tablet, en ontvang je een melding over waar je audio naar toe schakelt. Dit maakt de ervaring van het wisselen tussen apparaten nog soepeler.

Google Pixel 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 969,00 euro