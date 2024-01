Google Pixel 9 Pro: eerste renders online verschenen

Een eerste beeld krijgen we van de nieuwe Google Pixel 9 Pro. De high-end smartphone van Google, die we later dit jaar verwachten, is opgedoken in renders. Duidelijk is dat de bekende camerabalk een update krijgt, welke net wat anders eruit ziet. Wat kunnen we verder verwachten van de telefoon?

Google Pixel 9 Pro renders

Er zijn beelden verschenen van de nieuwe Google Pixel 9 Pro. De nieuwe high-end smartphone wordt pas in de herfst verwacht, en zal de huidige Google Pixel 8 Pro dan opvolgen. Het nieuwe model van Google zal voorzien zijn van een vernieuwde camera-unit. De bekende balk die we bij de laatste paar toestellen zagen zal verder verfijnd worden, zo is te zien op foto’s. Daarbij krijgt het weer een plat scherm. Volgens de geruchten een 6,5 inch paneel, waar de 8 Pro een 6,7 inch scherm kreeg.

De afmetingen van de Pixel 9 Pro worden ook al gemeld. Naar verluidt meet het toestel 162,7 x 76,6 x 8,5 millimetre. De cameramodule zorgt daar voor een dikte van 12,0 millimeter. De volume- en power-button zit aan de rechterkant, terwijl de sleuf voor de simkaart naar de onderkant verplaatst wordt. Verdere informatie is nog niet bekend. Die krijgen we pas van de herfst te weten. Het kan dus nog goed zijn dat er nog veranderingen worden doorgevoerd in het design.