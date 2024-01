‘Google gaat Pixel 8 uitbrengen in nieuwe kleur’

Als we uitgaan van de teasers die Google deelt, dan komt de Pixel 8 in een nieuwe kleur op de markt. Een nieuwe groene kleur kunnen we gaan verwelkomen, zo lijkt het. Eerder werd de smartphone al in het blauw, zwart en wit uitgebracht. Wat kunnen we verwachten?

Nieuwe kleur voor Pixel 8

Google zal een nieuwe kleur uitbrengen van haar nieuwste high-end toestel, de Pixel 8. De verwachting is dat de nieuwe kleur ook zijn weg zal vinden naar de Pixel 8 Pro. Beide modellen zijn al in het Obsidiaan (zwart), Porselein (crème-wit) en in Baaiblauw, een lichtere kleur blauw te krijgen. Het lijkt erop dat er een mintgroene kleur aan toe wordt gevoegd. De teaser die de fabrikant deelt, laat namelijk vrij duidelijk deze kleur zien. Deze zachtere kleur groen wordt extra bevestigd door de tekst; Minty Fresh.

De aankondiging van de nieuwe kleur zal zijn op 25 januari.

Google Pixel 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 689,00 euro