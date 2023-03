‘OnePlus en Oppo gaan Europese markt verlaten’: hoe zit het?

Opmerkelijk nieuws over fabrikanten OnePlus en Oppo. De twee merken zouden hebben besloten zich terug te trekken uit de Europese markt. Ook Nederland wordt hierbij genoemd. We zetten de details op een rij.

OnePlus en Oppo stoppen in Europa

Max Jambor, een doorgaans goed geïnformeerde bron binnen de telecomwereld, meldt samen met nog een aantal bronnen, opmerkelijk nieuws over OnePlus en Oppo. De twee fabrikanten, die allebei toebehoren aan moederbedrijf BKK, zouden hebben besloten zich terug te trekken uit Europa.

Maar wat is precies de reden? Al langere tijd zouden OnePlus en Oppo worstelen in Europa. Daarbij hebben de fabrikanten onenigheid met Nokia over licenties, wat vergaande gevolgen heeft voor de fabrikant in Duitsland. De beslissing om Europa te verlaten zou gelden voor verschillende landen en volgens de bron als eerst voor Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Puzzelstukjes

We zien nu wel bepaalde puzzelstukjes op hun plek vallen. Oppo lanceert al langere tijd geen vlaggenschip meer in Europa. De onlangs voor China gepresenteerde Find X6-serie zullen we (helaas) bijvoorbeeld niet terug gaan zien in de Europese winkels. Ook de Oppo N2 Flip werd maar beperkt uitgebracht in Europa. Realme, eveneens een merk van BKK kwam tijdens het Mobile World Congress met de GT3 Neo, maar het merk wist niks te vertellen over wanneer het toestel, en in welke landen, deze uitgebracht zou worden. Het kan een signaal zijn dat er toen al gezinspeeld werd op een vertrek uit Europa, al blijft dat voor nu gokken.

Reactie

Inmiddels hebben we een reactie van Oppo Nederland. Daaruit kunnen we opmaken dat van een vertrek uit Europa geen sprake is. De reactie hebben we hieronder voor je neergezet.

“OPPO is niet van plan om zich terug te trekken uit de Nederlandse markt en blijft zich inzetten voor alle bestaande Europese markten. We hadden een goede start in 2023 met succesvolle lanceringen van verschillende producten in Europa en hebben een line-up van aankomende producten voor de rest van het jaar. OPPO zal blijven doorgaan met het leveren van meer innovatieve producten en de beste service voor gebruikers in de toekomst.”

We hebben OnePlus Nederland ook om een reactie gevraagd. Daarvan zijn we nog in afwachting. Tegen verschillende internationale media is door OnePlus inmiddels het statement afgegeven dat OnePlus zich niet terugtrekt uit Europa. Ook blijft er geïnvesteerd worden in Europa om gebruikers meer producten en oplossingen te bieden.

OnePlus heeft daarnaast ook nog op 4 april de aankondiging van een nieuwe smartphone. Of het dus inderdaad een storm in een glas water is, of dat er inderdaad meer aan de hand is, zal de toekomst uit moeten wijzen. Daarnaast zit de OnePlus Pad er nog aan te komen.

