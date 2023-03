OnePlus Nord CE 3 Lite en Nord Buds 2 aankondiging op 4 april

Op 4 april komt er een nieuwe aankondiging aan van OnePlus. De fabrikant maakt bekend dat het merk met de Nord CE 3 Lite en de Nord Buds 2 komt. Het merk deelt ook een foto.

OnePlus aankondiging op 4 april

De nieuwste aankondiging van OnePlus staat gepland voor 4 april. Dit laat de fabrikant weten in een officieel bericht. Het merk zal op deze datum twee nieuwe producten laten zien. OnePlus vertelt ook gelijk welke producten dit zijn. Het gaat om een nieuwe smartphone, de OnePlus Nord CE 3 Lite, en een nieuwe set earbuds, de OnePlus Nord Buds 2.

De nieuwe smartphone wordt al uitgelicht in een foto die het bedrijf deelt. We zien de smartphone in een limoenachtige kleur, tussen geel en groen in. In de twee grote kijkers aan de achterkant, huizen in totaal drie lenzen, samen met een LED-flitser. Verder zijn er vrij weinig details bekend over het toestel.

OnePlus zegt nog het volgende over de OnePlus Nord CE 3 Lite;

“De OnePlus Nord CE 3 Lite 5G combineert de kenmerkende snelle en vlotte OnePlus-ervaring met een ontwerp dat is gebouwd om zich te onderscheiden van de massa, inclusief een frisse nieuwe Pastel Lime kleur en een eenvoudige, maar charmante twee-cirkel camera lay-out. De OnePlus Nord CE 3 Lite 5G borduurt ook voort op het succes van zijn voorgangers en verpakt verbeterde belangrijke functies in een betaalbaar jasje.”

De aankondiging is komende 4 april. Op die datum zullen we je op DroidApp uitgebreid op de hoogte houden van het nieuws!