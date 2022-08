Oppo Reno 8 en Reno 8 Pro voor Nederland gepresenteerd: direct verkrijgbaar

Een nieuwe reeks smartphones is aangekondigd door Oppo. Het Chinese merk haalt het doek van de Reno 8 en de Reno 8 Pro. Beide modellen zijn aangekondigd voor de Europese markt in de Franse stad Parijs.

Oppo Reno 8-serie officieel

Twee nieuwe smartphones zijn toegevoegd aan het portfolio van Oppo. Het merk heeft het doek van de Reno 8 en de Reno 8 Pro gehaald, twee nieuwe toestellen die eerder al voor de Chinese markt zijn aangekondigd. Hierdoor wisten we al veel van de devices, maar nu dus ook van die voor de Europese markt. Oppo heeft bij de Reno 8-serie de focus gelegd op de camera en de prestaties hiervan in het donker. Daarbij kenmerken de modellen zich met een stijlvol design. De details van de twee smartphones zetten we hieronder voor je op een rijtje.

De Oppo Reno 8 wordt geleverd met een 6,4 inch AMOLED scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Oppo geeft de smartphone daarbij een Full-HD+ resolutie mee. Bij de Oppo Reno 8 Pro is dit een 6,7 inch paneel, met 120Hz. De Reno 8 wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 1300 chipset, het Pro-model met een Dimensity 8100 Max. Beide modellen verschijnen met een 4500 mAh batterij, welke ondersteuning biedt voor 80W opladen. Hiermee duurt het opladen van de accu circa 30 minuten. De batterij voor de helft opladen duurt slechts tien minuten.

Camera

De camera-opstelling is gelijk bij de Reno 8 en de Reno 8 Pro. Dit betekent een triple-camera met een 50 megapixel hoofdlens, 8 megapixel groothoekcamera en een 2 megapixel macrolens. De selfies schiet je met de 32MP front-camera aan de voorzijde van de telefoon. Zowel de front-camera als de hoofdlens moeten in omstandigheden met weinig licht perfecte foto’s kunnen maken, zo belooft de fabrikant. Hiervoor zijn de Reno 8-modellen uitgerust met een nieuwe sensor, en nieuwe technieken. Tevens is het mogelijk om 4K te filmen met de Ultra Night Video modus.

Oppo brengt de nieuwe Reno 8 Pro uit met 8GB RAM/256GB geheugen voor een bedrag van 749 euro. Voor een bedrag van 529 euro gaat de Oppo Reno 8 met je mee naar huis. Dat model wordt geleverd in dezelfde geheugenconfiguratie. Tijdelijk krijg je verschillende extra’s als je het toestel nu bestelt. Je kunt de nieuwe Reno 8 en Reno 8 Pro kopen bij Coolblue, MediaMarkt, T-Mobile, KPN en Bol.com. De specificaties hebben we voor je verzameld via onderstaande buttons.

Oppo Reno 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend