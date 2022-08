Oppo Reno 8-serie komt naar Europa: aankondiging op 31 augustus

Op de laatste dag van deze maand is er een nieuwe aankondiging van Oppo. De fabrikant zal op 31 augustus het doek van de Oppo Reno 8-serie halen. De fabrikant gebruikt hiervoor de slogan “Light Up Your Night”.

Oppo Reno 8 aankondiging op 31 augustus

Oppo heeft bekend gemaakt dat het de Oppo Reno 8-serie aan gaat kondigen op 31 augustus. De fabrikant presenteerde eerder al voor verschillende andere regio’s deze nieuwe serie toestellen. Hierdoor weten we al aardig wat we kunnen verwachten. De Europese aankondiging vindt plaats in Parijs en wordt gehouden op 31 augustus om 14:30 uur.

De Oppo Reno 8-serie moet naar eigen zeggen uitzonderlijke beeldverwerkingsmogelijkheden bieden bij weinig licht. Hiervoor is er een speciale unit die zorgt voor de beste beeldverwerking, die ultra-heldere fotografie en videografie mogelijk maakt. Als de informatie van de eerdere aankondiging ook geldt voor de Europese markt, dan kunnen we een 50MP hoofdcamera, 8MP groothoeklens en 2MP macrolens verwachten.

Als we kijken naar de aankondiging van de Reno 8-serie voor China en India, dan verwachten we de Oppo Reno 8 en de Reno 8 Pro. Twee stijlvolle smartphones met prima specificaties voor het hogere mid-end segment. Het Pro-model biedt onder andere 80W laden, een MediaTek Dimensity 8100 Max processor en een 6,7 inch Full-HD+ AMOLED 120Hz scherm. De ‘normale’ Reno 8 heeft een 6,4 inch 90Hz AMOLED-scherm, een Dimensity 1300 chipset en ook 80W laden. Alle details voor de Europese modellen horen we later.