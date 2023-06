Oppo A98 aangekondigd: nieuwe smartphone met 5G

Oppo heeft de nieuwste toevoeging aan de A-serie smartphones in Nederland geïntroduceerd: de Oppo A98 5G. Wat kunnen we verwachten van de nieuwe A98? Volgens Oppo indrukwekkende batterijprestaties, een groot en hoogwaardig scherm, geavanceerde hardware en software, en een uitstekend camerasysteem.

Oppo A98 aangekondigd

Verkrijgbaar in de elegante kleur Cool Black, is de Oppo A98 5G voorzien van het iconische Oppo Glow-proces, waardoor de smartphone een kristaleffect en een vingerafdrukbestendige afwerking heeft. Zo omschrijft Oppo het nieuwe design van de Oppo A98. Het is het nieuwe toestel van de fabrikant. Opvallend, want high-end smartphones lijkt het merk hier niet meer uit te brengen, maar het lijkt dus nog wel te focussen op de mid-end toestellen.

Dankzij 67W snelladen kan de smartphone in 44 minuten volledig worden opgeladen. Oppo heeft de Oppo A98 een 5000 mAh batterij mee. Dankzij Oppo’s Battery Health Engine behoudt de accu 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit na 1600 laad- en ontlaadcycli. Dit betekent dat de batterij tot wel vier jaar lang optimaal presteert bij dagelijks gebruik.

De Oppo A98 is voorzien van een 6,72 inch Full-HD+ LCD-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Verder zien we een Snapdragon 695 octa-core processor met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Dankzij de aanwezigheid van deze chip biedt de telefoon ook ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Oppo belooft een hoop AI-technologieën voor de camera. De smartphone is uitgerust met een 64 megapixel hoofdcamera, waarbij er ook nog twee lenzen zijn geplaatst; tweemaal een 2MP lens voor diepte en macro. De microlens moet het mogelijk maken om een 40x vergroting te realiseren van je beeld. Voorop is de smartphone uitgerust met een 32 megapixel front-camera.

De Oppo A98 5G is nu beschikbaar in Nederland, verkrijgbaar in de elegante kleur Cool Black. Het model met 8 GB RAM en 256 GB ROM heeft een prijskaartje van €385,-. Je kunt de telefoon kopen bij Mobiel, T-Mobile en MediaMarkt.