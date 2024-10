Het is 2007 als Sony Ericsson een nieuwe Walkman-phone uitbrengt. Deze keer is het de Sony Ericsson W610i, een toestel met een focus op muziek. Maar het heeft meer te bieden. Vandaag bespreken we de W610i in een nieuwe editie van ‘De vergeten telefoon’.

Sony Ericsson W610i

Sony Ericsson bestaat al even niet meer, en al helemaal de Walkman-telefoons zijn al lang en breed uit het straatbeeld verdwenen. Dat betekent echter niet dat de W610i helemaal vergeten is. Die telefoon bespreken we vandaag in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’. Het toestel verscheen in 2007 op de markt.

De bijna 18 jaar oude Sony Ericsson W610i was net als andere W-serie modellen een toestel uit de Walkman-serie. Dit betekende dat je, waar je ook was, kon genieten van je muziek. Niet alleen van je eigen muziek, maar ook de muziek op de radio dankzij de FM-radio op het toestel. Ook de toepassing TrackID, voor het herkennen van muziek was aanwezig. Sony Ericsson leverde een eigen set oortjes mee die je kon aansluiten op de specifieke aansluiting. Pas later werd de 3,5 millimeter aansluiting meer de standaard.

Waar Sony Ericsson qua ondersteuning ook in verschilde was de geheugenkaart. Dit was niet zoals bij andere merken een microSD-geheugenkaart, maar een Memory Stick Micro M2 kaart. Deze 64MB aan opslagruimte kon je hiermee met nog eens 2GB uitbreiden.

De Sony Ericsson W610i werd geleverd met een 1,96 inch beeldscherm. Dit scherm leverde een resolutie van 220 x 176 pixels, waarbij de kleuren uitkwamen op 256.000. Voor het maken van foto’s kon je de 2 megapixel camera gebruiken, inclusief ondersteuning voor autofocus. In het toestel was verder een 950 mAh batterij geplaatst. Koos je voor de W610i van Sony Ericsson, dan kon je nog de keuze maken uit een oranje of een zwarte kleur.

De prijs van de Sony Ericsson W610i kwam uit op een bedrag van rond de 250 euro.



Sony Ericsson W610 samengevat in 3 punten