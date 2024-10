Mozilla brengt mail-app Thunderbird uit als bèta

Mozilla is al een tijdje bezig met de Thunderbird app voor Android. De maildienst is voor velen een geliefde toepassing. Nu komt Thunderbird dus naar Android. De bètaversie is vanaf nu beschikbaar gesteld, welke je kunt downloaden.

Thunderbird voor Android als bèta

Goed nieuws voor degenen die met smart zaten te wachten op e-maildienst Thunderbird op hun smartphone. Mozilla heeft namelijk de bètaversie van Thunderbird voor Android uitgebracht. Het is inmiddels alweer zo’n twee jaar geleden dat Mozilla de bevestiging gaf dat er gewerkt werd aan een Android-versie van Mozilla’s dienst. Toen werd ook bekend dat het K-9 Mail zou gaan vervangen.

Thunderbird voor Android biedt de optie om K-9 Mail over te zetten naar de nieuwe dienst. Wanneer K-9 Mail bijgewerkt is naar de laatste bètaversie, kun je ook je mailaccounts overhevelen naar Thunderbird, zonder dat je weer een rits aan instellingen moet doorlopen.

Opvallend is dat Mozilla een korte planning heeft voor het hele proces. In de derde week van oktober moet de eerste goede release beschikbaar komen, in de laatste week van oktober moet Thunderbird definitief uitgebracht worden in de Google Play Store. Wil je zelf aan de slag met de app, dan kun je hier via de Play Store je aanmelden als bètatester.