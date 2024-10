GeoGuessr game: vind jij de juiste plaats bij de foto?

Zin in een uitdagend spelletje voor je Android toestel? Kijk dan eens naar Geoguessr. Weet jij de juiste lokatie bij de foto aan te wijzen?

GeoGuessr game

GeoGuessr is een online spel waarbij spelers worden “gedropt” op een willekeurige locatie ergens ter wereld via een Street View-weergave. Aan de hand van de omgeving – zoals wegmarkeringen, de natuur, verkeersborden en gebouwen – moeten spelers proberen te achterhalen waar ze zich precies bevinden. Het doel is om zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke locatie een pin op de kaart te plaatsen.

Hoe dichter je bij de daadwerkelijke locatie ligt, hoe meer punten de speler scoort. De app biedt verschillende spelmodi, zoals een single player, waar je tegen jezelf speelt om de hoogste score te halen, of een multiplayer modus, waarin je het opneemt tegen andere spelers van over de hele wereld in een race tegen de klok.

In principe is de GeoGuessr game gratis maar het kent ook een aantal betaalde opties waarmee je meer spelmodi kan ontgrendelen. Er worden ook regelmatig competities gehouden voor dit populaire spel. Je kunt Geoguessr gratis downloaden uit de Google Play Store.