Tip: wintertijd automatisch of handmatig instellen op Android

Komende nacht wordt de klok weer verzet. Met de wintertijd gaat hij één uur achteruit. Ook op je Android smartphone moet de klok teruggezet worden naar de wintertijd. Meestal gaat dit automatisch, maar dit is niet in alle gevallen zo. Wij helpen je met het automatisch en handmatig instellen van de tijd op je smartphone.

Wintertijd op Android

Komende nacht wordt de klok weer één uur teruggezet, ofwel de wintertijd gaat in. Nu vraag je je waarschijnlijk af; ‘gaat mijn smartphone automatisch op wintertijd?’. Het antwoord op deze vraag is in veel gevallen ‘ja’. Je telefoon zal in de meeste gevallen automatisch de tijd aanpassen doordat deze de instellingen doorkrijgt van het netwerk. Om dit te controleren geven we je een tip hoe je dit kan instellen en kunt controleren.

Tijd aanpassen

Ga naar Instellingen > Datum en tijd en controleer of daar ‘Automatisch datum en tijd’ ingesteld staat’. Ook is het beter ‘Automatische tijdzone’ in te schakelen zodat het netwerk de juiste tijdzone doorgeeft aan je telefoon.

Zo ja, dan zal de telefoon automatisch de klok instellen op zomertijd of wintertijd. Als dit niet aangevinkt staat dan is de kans groot dat je handmatig de klok moet aanpassen. De velden onder deze optie veranderen dan van een grijze naar een zwarte kleur en kan je zelf de tijd aanpassen.

Controleren wintertijd

Je kunt eenvoudig controleren of de telefoon automatisch overgaat naar de nieuwe tijd. Door een wekker te zetten op morgenochtend, krijg je een melding te zien over hoeveel uur en minuten de wekker gaat. Aan de hand daarvan kan je uitrekenen of de tijd die de telefoon aangeeft klopt, als de klok een uur teruggaat.

Het aanpassen van de tijd is dus niet heel moeilijk. Vergeet ook je andere apparaten niet een uur terug te zetten; zoals je digitale camera en natuurlijk de klokken aan de muur.

De zomertijd wordt weer actief in de nacht van zaterdag 27 maart op zondag 28 maart 2021.

Wintertijd 2019: 27 oktober

Wintertijd 2020: 25 oktober

Wintertijd 2021: 31 oktober

Wintertijd 2022: 30 oktober

Wintertijd 2023: 29 oktober

