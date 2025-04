Samsung rolt april-update voor Galaxy S25-serie, A53 en A52s

Vijf toestellen van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe security-patch. De nieuwe update zien we terug op de Galaxy S25-modellen, de Samsung Galaxy A53 en ook de Galaxy A52s.

Update voor A53 en A52s

Voor de Samsung Galaxy S25-serie is Samsung begonnen met het verspreiden van de beveiligingsupdate april. Deze nieuwe update bevat vele verbeteringen voor de beveiliging van Android. Theo meldt dat zijn toestel de update heeft mogen ontvangen. De update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy S25, S25+ en de S25 Ultra.

Samsung heeft voor twee modellen in de A-serie ook een nieuwe update klaargezet. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy A53 en de Galaxy A52s. Beide modellen ontvangen eveneens beveiligingsupdate van april 2025. Dit is de meest recente security-patch die voor Android beschikbaar is. We horen dat de update beschikbaar is, van Han en Roelf.

Bovenop de patches van Google, zien we ook bij deze vijf toestellen nog wat extra’s. Allereerst zijn de patches van Samsung zelf toegevoegd. Daarnaast worden dit soort momenten door fabrikanten ook aangegrepen voor het doorvoeren van verbeteringen in de beveiliging en stabiliteit.

