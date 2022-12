KPN geeft klanten films en 5GB gratis data voor december

Traditioneel geeft telecomprovider KPN een cadeautje aan haar klanten. Degenen met een abonnement krijgen 5GB cadeau van de groengekleurde provider, maar ook staan er gratis films klaar.

KPN met december-cadeautje

December is de maand van de cadeautjes. Op DroidApp hebben we al een mooi overzicht gepubliceerd met de beste originele december-cadeautjes. KPN geeft haar klanten ieder jaar ook een cadeautje. Dit is voor zowel klanten met een mobiel abonnement als abonnees met thuisdiensten zoals televisie. We zetten de details op een rijtje.

Mobiele abonnees

Klanten met een mobiel abonnement bij KPN profiteren van 5GB gratis data. Zo laat Han ons weten. Deze mag je gebruiken tot en met 31 december 2022. Je gebruikt de 5GB pas als je de data uit andere bundels hebt verbruik; deze data kun je niet delen met anderen. Om de 5GB extra data te krijgen dien je wel je mobiele nummer aan je KPN ID, ofwel je account gekoppeld te hebben.

Thuisklanten

Klanten met TV thuis, krijgen ook een cadeautje van KPN. Als tv-klant heb je via het tv-menu van KPN toegang tot 10 films die je gratis kunt kijken. Deze staan klaar tot en met 31 december. Het gaat om de films;

I, Tonya

Geheim Agent Marnie

The Grey

Beginners

Een man die Ove heet

Casper en Emma maken theater

Toen was geluk heel gewoon

Mother’s Day

Pak van mijn Hart

Angel has Fallen

Tevens kun je nog tot en met 11 december een voucher aanvragen voor één gratis film, waarbij je de keuze hebt uit nog eens 4000 topfilms. Dat vind je terug op deze pagina. Overigens nog een kleine tip; mocht je nog een nieuw internet+tv abonnement zoeken, KPN heeft nu een actie dat je er het hele jaar, ongeacht de snelheid, slechts 35,00 euro per maand voor betaalt. Zie hier alle details.