KPN stunt met databundels en Unlimited voor spotprijs: dit moet je weten

Ben je nog op zoek naar een abonnement met onbeperkt bellen en internetten, dan kun je nu extra voordelig terecht bij KPN. Handig; je databundel kun je ook nog eens delen met anderen binnen je gezin, zodat zij eventueel geen databundel hoeven af te sluiten! Ook krijg je korting op andere bundels.

KPN Unlimited met korting

Als je een fervente gebruiker bent van je smartphone, jaag je er misschien snel al wat data en minuten doorheen, en hier en daar een verdwaald sms’je. Een abonnement met onbeperkt internet is dan wel zo lekker, zodat je je geen zorgen hoeft te maken. KPN stunt nu met een interessante korting op het mobiele Unlimited abonnement. Met deze abonnementsvorm krijg je voor een vast bedrag per maand een onbeperkt aantal minuten en sms’jes, maar ook onbeperkt internet.

Iedere maand mag je ook nog eens 50GB in het buitenland gebruiken. Je mag ook nog eens 50GB per maand delen met iemand anders op hetzelfde adres met KPN, waardoor de ander geen databundel hoeft af te sluiten. Dit kun je na ingaan van het contract automatisch instellen via de MijnKPN-app.

Deze bundel kost normaal 32,50 euro per maand, als je KPN-klant bent 25,00 euro. Alleen tot en met eind december kun je profiteren van een mooie combi-aanbieding waarmee de aanbieding slechts 22,50 euro per maand is wanneer je thuis al internet van KPN of XS4ALL hebt.

Overigens geldt de korting ook met andere abonnementen, waardoor je aardig wat geld kunt besparen. Op de bundel van 3GB en 10GB krijg je een korting van 5,00 euro per maand. De bundel van 3GB heb je daarmee al voor een tientje per maand. Tevens bespaar je nu 25,00 euro op de aansluitkosten.

Hoe werkt het?

Ga naar de speciale KPN pagina via deze link

Gebruik de kortingscode GAANMETDAAN

Kies of je gaat voor een telefoon met abonnement, of een sim-only abonnement

Vul alle gegevens in

Houd er rekening mee dat de korting vervalt als je je abonnement aanpast. Daarbij geldt het alleen voor nieuwe klanten.