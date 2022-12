Sim-only aanbiedingen december 2022: hier scoor je de beste deals

Wil je in de laatste maand van het jaar nog ergens een goede deal scoren voor een nieuw sim-only abonnement, dan kan het lonen om eens rond te kijken. Verlengen is niet altijd het meest interessant. DroidApp zet de beste sim-only aanbiedingen van december 2022 op een rijtje.

Sim-only aanbiedingen van december

Ook deze maand kun je bij de verschillende providers weer profiteren van de verschillende aanbiedingen die aangeboden worden. Die zetten we bij DroidApp iedere maand op een rijtje, en met dit nieuwe overzicht zie je precies welke sim-only abonnementen het meest interessant geprijsd zijn deze maand. Waar kun je de beste dealtjes halen?

Youfone

We zien een interessante December Deal bij Youfone. Bij de provider maak je gebruik van het netwerk van KPN en betaal je nu geen aansluitkosten. De aanbieding is bijvoorbeeld de 8GB bundel in combinatie met onbeperkt bellen en sms’en. De maandprijs komt hierbij uit op €10,00 per maand. Kies je voor een abonnement bij Youfone, dan krijg je ook nog eens drie maanden gratis ViaPlay.

Te bestellen bij Youfone

Simyo

De Scherpe Deals van Simyo kunnen ook interessant zijn als je voor niet al teveel geld een mooie aanbieding wilt scoren. We zien de bundel van 10GB met 200 minuten voor 11,00 euro per maand. Wil je nog meer data, dan kun je bij Simyo nu de 20GB bundel nemen met 200 minuten, waarbij het maandbedrag uitkomt op 14 euro. Ook hier bespaar je weer 15,00 euro op de aansluitkosten. Bij Simyo bel en internet je via het netwerk van KPN. Heb je thuis KPN of Telfort voor internet, dan krijg je nog meer voordelen. Je krijgt dan namelijk dubbel zoveel data, waarmee je nog meer geld kunt besparen.

Bestel bij Simyo

Simpel

Als er een provider is waar je een goede aanbieding kunt scoren, dan is het vaak Simpel wel. Dat is in december niet anders. Tot en met 8 januari kun je profiteren van de ‘De kunst van Simpel’-deals. Of je nou veel of weinig data gebruikt, er zit altijd wel een goede deal voor je tussen. Zo is er de bundel met 1,5GB data en 100 minuten voor 6,00 euro per maand, maar heb je de bundel met 12GB en onbeperkt bellen voor een tientje per maand. Je maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile. Houd er rekening mee dat je eenmalig 20,00 euro aansluitkosten betaalt.

Verkrijgbaar bij Simpel

Wil je meer aanbiedingen zien? Hieronder vind je de links naar de verschillende providers, waar je precies kunt zien, wat de aanbiedingen zijn.

DroidApp heeft ook de handige sim-only vergelijker. Hiermee kun je direct zien welk abonnement het beste bij je past, op basis van je ingevulde voorkeuren.