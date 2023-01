Google Home app laat je binnenkort ook je televisie bedienen

Google test een nieuwe functionaliteit voor de Google Home-app. Het lijkt erop dat de afstandsbediening van je televisie de kast in kan, want de functionaliteit kan overgenomen worden door de applicatie van Google.

Afstandsbediening voor je tv in Google Home

De applicatie van Google Home kan je helpen met het bedienen van tal van slimme apparaten. Denk aan je slimme lampen, thermostaat of Nest (Hub). Het lijkt erop dat je binnenkort nog meer producten kunt beheren. Het gaat in de nieuwste informatie over een interface voor het bedienen van je televisie. Hierbij neemt de Google Home app taken over van de afstandsbediening van je tv.

De functie lijkt zichtbaar te zijn in versie 2.62.1.9, al is onduidelijk of de weergave voor iedereen beschikbaar is. Duidelijk is in ieder geval dat de functionaliteit alleen beschikbaar is bij degenen die de televisie al aan Google Home gekoppeld hebben, zoals in combinatie met de Nest Hub, waarmee dit iets anders is dan de bediening van de Chromecast in de televisie. We zien de functionaliteit terug voor Samsung- en LG-televisies, maar mogelijk werkt het met meer merken. Wanneer de functionaliteit breed uitgerold wordt door Google, is nu nog niet bekend.