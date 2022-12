Android TV 13 is aangekondigd: dit is er nieuw

Android TV 13 is verschenen. Het is de nieuwste update voor televisies welke voorzien zijn van Android TV. De nieuwe update brengt een aantal nieuwe verbeteringen, maar het kan best even duren totdat we de update op de televisie terug gaan zien.

Android 13 TV

Niet alleen voor smartphones en tablets worden meermaals updates verspreid, voor televisies met Android TV verschijnen ook updates. Deze updates verschijnen wel duidelijk minder vaak en minder snel dan updates voor bijvoorbeeld smartphones. Een nieuwe update is nu wel officieel; Google presenteert Android TV 13. Grote veranderingen ga je als consument niet tegenkomen, zo wordt duidelijk uit de lijst met verbeteringen en nieuwe functies. De meeste veranderingen zitten aan de achterkant, en dus met name voor de ontwikkelaars.

De interface van Android TV 13 is vrijwel gelijk aan die van de voorganger. De grotere aanpassingen zien we bijvoorbeeld bij instelmogelijkheden. Zo krijgen gebruikers de mogelijkheid om de resolutie en vernieuwingsfrequentie op ondersteunende HDMI-bronapparaten aan te passen. Een andere verbetering heeft te maken met de energiebesparing, ook is er een nieuwe API voor toetsenbordindelingen en is de privacy en toegankelijkheid verbeterd in Android TV 13. Dit zien we bijvoorbeeld terug in schakelaars waarmee je zaken als de microfoon aan kunt passen. Google voegt verder een optie toe waarmee media automatisch gepauzeerd worden als je overschakelt naar een ander bronapparaat op een andere HDMI-poort. Google heeft een changelog gedeeld met de nieuwe functies in Android TV 13.

Google heeft Android TV 13 weliswaar vrijgegeven, wanneer de update beschikbaar is voor televisies is niet bekend. Ontwikkelaars zullen nu langzaam maar zeker aan de slag gaan, maar er zijn ook nog genoeg nieuwe tv’s die op Android TV 11 draaien. Onduidelijk is welke smart tv’s wanneer de update krijgen naar versie 13. Daarbij is nog niet gek lang geleden de eigen Chromecast van Google voorzien van Android TV 12.