HMD Skyline gepresenteerd: maak je smartphone snel ‘dom’

HMD is bekend van het uitbrengen van Nokia-toestellen, maar in navolging van de eerder gepresenteerde Pulse, is het nu de beurt aan de Skyline. De nieuwe HMD Skyline is gemakkelijk te repareren en volgens het merk is hij ideaal voor degenen die graag meer uit de camera willen halen.

HMD Skyline aangekondigd

De Finse fabrikant Human Mobile Devices is beter bekend onder de naam HMD, en heeft al verschillende Nokia-toestellen uitgebracht. De fabrikant kwam eerder met de HMD Pulse en presenteert nu de volgende telefoon; de HMD Skyline. Het design doet denken aan de Nokia Lumia-toestellen, zoals de Lumia 1020 en andere modellen. Focus bij het nieuwe toestel ligt op het feit dat je de smartphone gemakkelijk moet kunnen repareren. Hiervoor kun je terecht bij iFixit.

Een andere functie die door HMD wordt uitgelicht is detoxing. Hiermee maak je je smartphone weer ‘dom’, zo noemt de fabrikant het. Met de Detox Mode kun je apps en contacten blokkeren voor een bepaalde tijd, zodat je je echt weer even kunt richten op de wereld om je heen. Notificaties en dergelijke van geselecteerde contacten en apps worden dan geblokkeerd. Ook kun je een sneltoets toewijzen op de telefoon, om bijvoorbeeld je favoriete app te openen, of om een andere actie uit te voeren.

De HMD Skyline is voorzien van de Snapdragon 7s Gen 2 chipset van Qualcomm. Dit samen met 8GB werkgeheugen en 128GB/256GB opslagruimte. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB. De smartphone biedt een 6,55 inch Full-HD+ LCD-scherm met een verversingssnelheid van maximaal 144Hz. De accucapaciteit komt uit op 4600 mAh, waarbij je deze met 33W kunt opladen. Ook 15W draadloos laden is op het toestel aanwezig, waarbij er ondersteuning is voor de magnetische Qi2 lader. Naast dual-sim kun je ook kiezen voor eSIM en er is NFC op de Skyline te vinden.

Op de HMD Skyline vind je een 108 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Deze wordt bijgestaan door een 13 megapixel groothoeklens en een telefotolens van 50 megapixel. Selfies maak je met de 50 megapixel front-camera en deze heeft autofocus en oogtracking voor scherpe selfies. Het opsteken van je hand in de ‘peace’-stand is genoeg om de foto te laten maken door het toestel. Ook kun je video-selfies maken in 4K-resolutie.

De HMD Skyline komt binnenkort op de markt voor een bedrag van 499 euro. De kleuren waar je uit kunt kiezen zijn Neon Pink en Twisted Black.