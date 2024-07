Nokia Lumia’s herleven: deze nieuwe toestellen komen van HMD

De nieuwe toestellen van HMD brengen de Nokia Lumia-vibe helemaal terug. Met dank aan een lek, krijgen we te zien wat het ontwerp zal zijn van de nieuwe toestellen van HMD. De kleurrijke smartphones zien we nu duidelijk op beelden.

Nieuwe smartphones van HMD

Nokia heeft in het verleden veel verschillende toestellen uitgebracht; ook kleurrijke Lumia-smartphones. Die categorie lijken we binnenkort terug te gaan zien bij HMD. Op internet zijn een reeks foto’s opgedoken van nieuwe toestellen van HMD. Deze worden dus uitgebracht onder de merknaam HMD zelf, en niet onder het Nokia-label.

Eerder werd de HMD Pulse-serie aangekondigd. Binnenkort komen daar dus andere modellen bij. We zien onder andere de HMD Skyline. Welke je hieronder kunt zien. Eerder dook dit toestel al op.

Dan is er nog de nieuwe smartphone die doorgaat onder de codenaam ‘Nighthawk’. Deze krijgt een 6,67 inch OLED-scherm met Full-HD+ resolutie en een Unisoc T760 octa-core processor. Opvallend, want deze chipset is toch alweer uit 2020. Verder wordt gesproken over een 108 megapixel hoofdcamera met OIS, een 8MP groothoek en 64MP selfielens. De smartphone is voorzien van een 4900 mAh batterij, 8GB RAM en 128GB/256GB opslagruimte. Het toestel doet erg denken aan de Lumia 920, 925 en 730. De telefoon zou voor iets meer dan 200 euro verkocht gaan worden.

Tevens zien we een smartphone die lijkt op de Nokia Lumia 1020. Het is de HMD die doorgaat onder de naam Skyline G2. Naar verluidt kost het toestel minder dan 470 euro en komt er een Snapdragon 7 Gen 2 chip, 8GB RAM en 256GB opslag. Onbekend is wanneer de nieuwe toestellen op de markt gebracht worden. Geruchten hebben het over juli.

Tot slot is er de HMD Elektra, voorzien van een 90Hz IPS LCD-scherm, 50 megapixel hoofdcamera, Snapdragon 685 4G-chipset, met 8GB werkgeheugen en een 5000 mAh batterij. Die telefoon zien we hieronder.