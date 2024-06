HMD werkt aan eigen tablet; dit is de HMD Tab Lite

HMD komt niet alleen met smartphones, maar ook kunnen we een tablet verwachten van het merk. We zien beelden van de HMD Tab Lite. Deze tablet zal verschijnen in drie kleuren.

HMD Tab Lite opgedoken

De maker van Nokia-telefoons heeft voor dit jaar zijn zinnen gezet op het eigen merk; HMD. Met de nieuwste berichten komen we te weten dat er niet alleen smartphones worden ontwikkeld onder de naam HMD, maar dat er ook gewerkt wordt aan een tablet. De fabrikant komt in het nieuws met de HMD Tab Lite, een tablet die in het meer betaalbare segment moet gaan verschijnen.

De tablet zou een prijs meekrijgen van 149 euro. De HMD Tab Lite krijgt voor dit geld een 8,7 inch IPS-LCD scherm met een resolutie van 1340 x 800 pixels. Aanwezig is een Unisoc T610 processor, samen met 4GB RAM en een opslagruimte van 64GB. Voorop zit een 8 megapixel camera met autofocus, achterop een 5 megapixel front-camera.

Als de berichten kloppen, dan krijgt de HMD Tab Lite ook een 5500 mAh batterij mee, welke je met maximaal 18W kunt opladen. Opvallend is trouwens dat voor het genoemde bedrag van 149 euro, de tablet ook ondersteuning krijgt voor het 4G-netwerk, naast WiFi. Het is op dit moment niet duidelijk of HMD de tablet ook uitbrengt met alleen WiFi-ondersteuning. Wanneer de nieuwe tablet aangekondigd wordt, is nog niet bekend.